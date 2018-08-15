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Флаг Украины от Хачериди: Шахов поставил на место московских журналистов

8.4тЧитать новость на украинском

Украинский полузащитник греческого ПАОКа Евгений Шахов резко осадил попытку московских журналистов получить комментарий по поступку Хачериди, который показал российским болельщикам флаг Украины на своих щитках. Инцидент произошел после матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком"

"Не знаю, показывал он или нет. Я не буду комментировать. Сделал бы я так же? Зачем такие вопросы провокационные? Я не понимаю", - заявил Шахов и покинул пресс-конференцию.

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"Флаг Украины – недопустимо!" Матч Лиги чемпионов разозлил росСМИ

Отметим, что член комитет по этике Российского футбольного Союза Андрей Созин назвал провокацией проявление патриотизма со стороны защитника сборной Украины Евгения Хачериди на матче Лиги чемпионов в Москве.

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Евгений ХачеридиЕвгений Шахов
Место
РоссияМосква
Объект
ПАОК
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