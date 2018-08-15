Флаг Украины от Хачериди: Шахов поставил на место московских журналистов

Украинский полузащитник греческого ПАОКа Евгений Шахов резко осадил попытку московских журналистов получить комментарий по поступку Хачериди, который показал российским болельщикам флаг Украины на своих щитках. Инцидент произошел после матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком"

"Не знаю, показывал он или нет. Я не буду комментировать. Сделал бы я так же? Зачем такие вопросы провокационные? Я не понимаю", - заявил Шахов и покинул пресс-конференцию.

Отметим, что член комитет по этике Российского футбольного Союза Андрей Созин назвал провокацией проявление патриотизма со стороны защитника сборной Украины Евгения Хачериди на матче Лиги чемпионов в Москве.