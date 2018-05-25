Финал Лиги чемпионов в Киеве: в "Борисполе" отреагировали на инцидент с фанатами "Ливерпуля"

Проблема с отменой трех рейсов с болельщиками "Ливерпуля" накануне финала Лиги чемпионов является следствием отсутствия коммуникации аэропорта "Борисполь" с участниками матча и УЕФА. Об этом заявил первый заместитель гендиректора ГП "Международный аэропорт "Борисполь" Евгений Дыхне.

"Хочу прокомментировать ситуацию с болельщиками "Ливерпуля", перелеты которых якобы не подтверждены "Борисполем". По нашему глубокому убеждению, отсутствие необходимой коммуникации с отправляющей стороной ("Ливерпуль" и "Реал Мадрид") посредством УЕФА привело к ситуации, в которой часть болельщиков могла не попасть на матч", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам еще на начальном этапе подготовки к финалу турнира "Борисполь" сообщил авиакомпаниям об ограничениях по приему широкофюзеляжных самолетов. "Поэтому их количество было ограничено до 8 от каждой стороны. Тем не менее, мы не вводили никаких ограничений на количество воздушных судов класса С (Boeing-737-800, Airbus-320), то есть чартеров, которыми операторы могли привозить фанатов", – подчеркнул менеджер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ливерпуле, комментируя проблему с перелетом фанатов команды в Киев, отметили, что столичным властям удалось решить все вопросы.