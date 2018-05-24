Финал Лиги чемпионов в Киеве посетит особый гость

Король Испании Хуан Карлос посетит Украину, чтобы поддержать свой любимый футбольный клуб "Реал" на финале Лиги чемпионов УЕФА в Киеве.

"Хуан Карлос отправится в Киев, чтобы посетить финал Лиги чемпионов УЕФА 2018, в котором сыграет "Реал Мадрид" и "Ливерпуль", - говорится в сообщении на сайте королевской семьи Испании.

Напомним, что Финал Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский", можно будет посмотреть на большом экране в киевской фан-зоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина не намерена пускать на финал Лиги чемпионов представителей российских СМИ.

Отметим, что после того, как киевские отели на финал Лиги чемпионов резко подняли цены, на помощь британским фанатам пришли простые жители нашего города.