Финал Лиги чемпионов в Киеве: что осталось за кулисами

26 мая стал днем шестого финала Лиги чемпионов, на котором я работал как журналист. Последний ожидал с большим интересом, нетерпением и волнением, ведь проходил он в моем родном городе. Одним из финалистов был "Реал", игра которого мне очень нравится, мой любимый игрок – суперстар "сливочных" Криштиану Роналду, а также с большой симпатией отношусь к коучу мадридцев, чемпиону мира Зинедину Зидану.

Мадридский клуб, с 1956 года и до киевского матча, 12 раз становился победителем турнира Кубка чемпионов, который в начале 1990-х преобразился в Лигу чемпионов. По этому показателю мадридцы значительно опережают итальянский "Милан" (7 трофеев), английский "Ливерпуль", мюнхенскую "Баварию" и каталонскую "Барселону" (по 5 кубков). В случае победы на берегах Днепра над "Ливерпулем" подопечные Зидана в третий раз подряд завоевывали почтенный клубный красавец-трофей. И своей цели "Реал" достиг, победив – 3:1.

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Киевский финал мне очень понравился. В первую очередь, своей драматургией. 45 стартовых минут соперники держали свои ворота на замке. А вот во втором тайме миллионы телезрителей из 225 стран и 70 тысяч болельщиков на трибунах НСК "Олимпийский" стали свидетелями четырех забитых мячей. Вышедший во втором тайме на замену Бэйл всего 23 минуты находился на поле, но и этого времени ему хватило, чтобы забить два мяча в ворота англичан. Причем первый из них получился просто шедевральным, в падении через себя, что нечасто увидишь. Игрок из Уэльса и стал героем матча.

А вот антигерой – это вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, допустивший две непростительные ошибки. После финального свистка он не скрывал слез горечи. На действиях мерсисайдцев, несомненно, сказалось и то, что из-за травмы связок плеча поле еще в первом тайме покинул лидер команды – Мохаммед Салах. Есть надежда, что до первого матча чемпионата мира между Египтом и Уругваем форвард вернется в строй.

"Реал", одержав победу, в придачу к Кубку получил еще 15,5 млн евро призовых. Одним из козырей мадридцев был стабильный состав. Многие игроки выступали еще в финале 2014 года, в котором "Реал" одолел своих земляков из "Атлетико" лишь в дополнительное время (4:1), а по сравнению с прошлогодним решающим матчем Лиги чемпионов стартовый состав "сливочных" не претерпел ни одного изменения!

До матча фаворитом у букмекеров был "Реал", на победу которого давали коэффициент 1,75, в то время как шансы "Ливерпуля" оценивали коэффициентом 2,2 (вероятность победы той или иной команды – 56% против 44%). В итоге мадридцы не подвели тех, кто верил в их победу.

К слову, последней командой, трижды кряду выигравшей почетный трофей Кубка чемпионов, была мюнхенская "Бавария" образца 1974-1976 годов. Тогда Зинедину Зидану было всего четыре года…

"Золотой мяч" на горизонте

Завоевав со своими партнерами в третий раз подряд почетный трофей, Криштиану Роналду увеличил свои шансы в борьбе за шестой "Золотой мяч". Его ближайшие конкуренты, на мой взгляд, – традиционно Лионель Месси, а также Мохаммед Салах. Пальма первенства в этой борьбе будет зависеть и от игры этого великолепного трио на ЧМ-2018.

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Теперь в коллекции Роналду пять викторий в Лиге чемпионов: четыре раза приз над головой он поднимал с партнерами по "Реалу", еще один раз – будучи игроком "Манчестер Юнайтед". Такое великолепное достижение открыло португальцу двери в импровизированный зал футбольной славы, в котором уже находятся Ди Стефано, Хенто, Платини, ван Бастен, Кройфф, Беккенбауэр…

Зинедин Зидан доказал, что он классный коуч. Добыв три подряд победы в финалах Лиги чемпионов, он стал первым в истории тренером, сделавшим это. По два таких успеха в активе Хитцфельда, Хайнкеса, Дель Боске, Моуриньо, Анчелотти и Гвардиолы.

Хочется верить, что на достигнутом Зидан не остановится, вот только уже не с мадридским клубом. Буквально через пять дней после победного финала в Киеве французский специалист созвал пресс-конференцию на домашнем стадионе "Реала", "Сантьяго Бернабеу", и объявил о своем решении покинуть клуб. Таким образом, победа на НСК "Олимпийский" стала лебединой песней Зизу во главе "сливочных". Хотя, чем черт не шутит, может он и вернется еще в Мадрид…