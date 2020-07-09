"Динамо" по пенальти в историческом матче выиграло Кубок Украины

"Динамо" по пенальти обыграло полтавскую "Ворсклу" и стало победителем Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020.

Основное и дополнительное время матча на харьковском ОСК "Металлист" завершилась со счетом 1:1, а в в серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее были киевляне (8:7).

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Динамо – Ворскла.

Матч начался для динамовцев шокирующе. На 11-й минуте Кане подал угловой, Миколенко промахнулся грудью мимо мяча и Степанюк коленом внес круглого в сетку – 0:1.

Спустя несколько минут "Динамо" имело шикарный шанс сравнять счет, но убойный удар головой Сироты парировал Резник.

Пропустив первыми, киевляне не стали всем составом бросаться отыгрываться. На поле шла равная борьба. Полтавчане грешили большими разрывами между линиями обороны и старались до последнего выйти в атаку через пас низом, не используя длинные навесы.

Динамовцы атаковали острее и на 25-й минуте Вербич только чудом не затолкал мяч в сетку с трех метров. Словенец реабилитировался спустя несколько минут.

Де Пена точно головой скинув на Беньямина, который мгновенно развернулся и выстрелил в дальнюю девятку – 1:1.

Концовка тайма прошла на половине поля футболистов из Полтавы. "Динамо" владело инициативой и в небольшом темпе позиционно раз за разом давило на ворота Резника.

Вторая половина стартовала с равной борьбы. Полтавская команда несколько раз выводила Кулача на атакующую дистанцию, но 27-летний экс-игрок молодёжной сборной Украины никак не мог наладить прицел, промахиваясь по мячу из выгодных положений.

У столичного клуба солировал Цитаишвили, опасно "стреляя" издали.

Ближе к середине тайма "Динамо" вновь вернуло себе игру первым номером, остро работая в нападении. На 70-й минуте Екатерина Монзуль отменила гол Вербича, посчитав, что словенский футболист находился в офсайде.

Видеоповторы показали, что положение "вне игры" попал де Пена, однако арбитр отказалась смотреть VAR.

Кадр из трансляции

Концовка основного времени прошло под диктовку "Динамо", но избежать экстратаймов командам не удалось.

В первом дополнительном тайме подопечные Михайличенко штурмовали гостей, загружая в штрафную с угловых, но защита соперника справлялась с нагрузкой.

Полтавчане решили использовать последний шанс - выстоять до пенальти. Было видно, что команда забыла, что такое играть в атаку, и "уселась" в обороне.

Счет так и не изменился и судьба трофея решилась в серии пенальти, где удача улыбнулась киевлянам.

"Динамо" – "Ворскла" 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 8:7

Голы: 0:1 – 11 Степанюк, 1:1 – 28 Вербич.

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7.

Динамо: Бущан — Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили (Цыганков, 60), Буяльский (Шапаренко, 99), Шепелев (Андриевский, 117), Де Пена — Вербич.

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр (Шехич, 95), Пуцлин — Якубу (Опанасенко, 73), Кулач (Луизао, 76), Кане — Степанюк (Баенко, 114).

Предупреждения: Сирота, Шабанов, Буяльский, Вербич — Скляр, Пердута

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в полуфинале благодаря дублю Микеля Дуэленда прошло "Минай", а "Ворскла" в драматичнейшей битве одолела "Мариуполь". Главным героем стал 16-летний голкипер полтавского клуба, который впервые сыграл за главную команду, выйдя на замену на 118-й минуте и выиграл серию пенальти.