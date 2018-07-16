Финал ЧМ-2018 закончился фарсом: спортивные итоги 15 июля

В Москве состоялся финал чемпионата мира по футболу, в котором определился триумфатор турнира 2018 года, президент РФ Владимир Путин опозорился во время церемонии награждения мундиаля. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 15 июля.
Кроме того, в сети выложили интимные снимки известных спортсменок. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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