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Чемпионат мира 2018
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Финал ЧМ-2018 закончился фарсом: спортивные итоги 15 июля

2.2тЧитать новость на украинском

В Москве состоялся финал чемпионата мира по футболу, в котором определился триумфатор турнира 2018 года, президент РФ Владимир Путин опозорился во время церемонии награждения мундиаля. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 15 июля.

Кроме того, в сети выложили интимные снимки известных спортсменок. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Владимир Путин
Объекты
ФИФАсборная Хорватии по футболуСборная Франции по футболу
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Koval Oleg
Koval Oleg
"опозорился, затравили, высмеяли, проигнорировали" ... xoxлы ... ну пусть не те имбецилы, которые тут коментят, а хотя бы какие повменяемей, из редакции например - неужели не чувствуете, что ваши старания потроллить вызывают жалость и гадливое чувство, как пьяный, обоссавшийся и изрыгающий мат на людной улице?
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Igraev Alex
Igraev Alex
Koval Oleg, Это проецирование. Они сами смешныеЮ затравленные позорные зверушки, не способные ни на что. При этом с раздутым до небес ЧСВ.
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