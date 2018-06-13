ФИФА рекордно "разденет" Россию на ЧМ-2018

Чемпионат мира в России принесет Международной федерации футбола (ФИФА) рекордную прибыль в 6,1 миллиарда долларов.

Как сообщает The New York Times, доход ФИФА составит на 10 процентов выше, чем было прогнозировано и на 1,3 миллиарда долларов больше, чем сумма, заработанная за мировое первенство четырьмя годами ранее.

Прибыль от продажи прав на телетрансляции выросла на 2 процента. Спонсорские контракты принесут ФИФА на 200 миллионов долларов больше запланированного. Федерация расширила сотрудничество с китайскими компаниями — в 2018 году 7 из 20 спонсоров мундиаля представляют Поднебесную.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футболист сборной Бельгии загнобил Россию перед ЧМ-2018.