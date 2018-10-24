Фиаско Москвы и ''сухой'' Коноплянка: результаты ЛЧ

В Европе состоялся третий тур самого престижного футбольного клубного турнира континента - Лиги чемпионов. 16 команд во среду, 24 октября, провели поединки в группах A, B, C и D.

Из результатов стоит отметить сенсационную ничью ПСЖ и "Наполи" в Париже, а также разгромное поражение "Атлетико" от дортмундской "Боруссии". Кроме того в центральном противостоянии дня "Барселона" без Месси уверенно одолела "Интер", а "Тоттенхэм" после удаления Уго Льориса расписал мировую с ПСВ, "Локомотив" без шансов уступил "Порту", а "Галасарай" и "Шальке" украинца Евгения Коноплянки так и не смогли забить друг другу.

В остальных встречах в первом еврокубковом матче Тьери Анри на должности наставника "Монако" его команда сыграла вничью против "Брюгге", а "Ливерпуль" уничтожил "Црвену Звезду".

Результаты 24 октября

Группа А

"Брюгге" (Бельгия) – "Монако" (Монако) 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 31 Силла, 1:1 – 39 Уэсли.

"Брюгге" – Летица, Пулен, Денсвил, Мехеле, Вормер, Влитинк (Мата, 83), Ванакен, Накамба, Бонавентуре (Диатта, 90), Уэсли, Резаеи (Опенда, 79).

"Монако" – Бадиашиле, Раджи, Сидибе (Хенрихс, 64), Глик, Жемерсон, Шадли, Аит-Беннассер, Головин, Тилеманс, Силла, Йоветич (Диоп, 12; Ахолу, 73).

Предупреждения: Сидибе (44), Жемерсон (57), Накамба (64), Уэсли (85), Бонавентуре (89), Тилеманс (90).

"Боруссия" Д (Германия) – "Атлетико" (Испания) 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 38 Витцель, 2:0 – 73 Геррейру, 3:0 – 83 Санчо, 4:0 – 89 Геррейру.

"Боруссия" Д – Бюрки, Диалло, Хакими, Пишчек, Загаду, Гетце, Пулишич (Санчо, 79), Ройс, Витцель, Бруун Ларсен (Геррейру, 63), Дилэйни (Дауд, 35).

"Атлетико" – Облак, Годин, Филипе Луис, Хуанфран, Люка Эрнандес, Сауль (Корреа, 70), Коке, Парти (Родри Эрнандес, 46), Лемар, Диего Коста, Гризманн.

Предупреждения: Диалло (13), Парти (35), Лемар (45), Филипе Луис (82), Диего Коста (87), Загаду (90), Корреа (90).

Группа В

"Барселона" (Испания) – "Интер" (Италия) 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 32 Рафинья, 2:0 – 83 Альба.

"Барселона" – тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Видаль, 78), Бускетс, Рафинья (Нелсон Семеду, 72), Ракитич, Коутиньо (Мунир, 88), Суарес.

"Интер" – Ханданович, Миранда, Шкриньяр, Д`Амброзио, Асамоа, Весино, Брозович, Валеро (Мартинес, 63), Кандрева (Политано, 46), Перишич (Кейта Бальде, 77), Икарди.

Предупреждения: Суарес (62), Брозович (73), Шкриньяр (74), Мартинес (85).

ПСВ (Голландия) – "Тоттенхэм" (Англия) 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: 1:0 – 29 Лосано, 1:1 – 39 Лукас Моура, 1:2 – 54 Кейн, 2:2 – 87 де Йонг.

ПСВ – Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер, Росарио, Хендрикс, Перейро (Гакпо, 83), Лосано, Мален, де Йонг.

"Тоттенхэм" – Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Санчес, Лукас Моура (Ламела, 64), Дайер, Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Сон Хын Мин (Ворм, 81), Кейн.

Предупреждения: Дембеле (20), Тасенде (59), Думфрис (90), Росарио (90).

Удаление: Льорис (79).

Группа С

"Ливерпуль" (Англия) – "Црвена Звезда" (Сербия) 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 20 Фирмино, 2:0 – 45 Салах, 3:0 – 51, пенальти Салах, 4:0 – 80 Мане.

"Ливерпуль" – Алиссон, Гомес, Робертсон (Морено, 82), Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Шакири (Лаллана, 68), Мане, Салах (Старридж, 73), Фирмино.

"Црвена Звезда" – Борян, Дегенек, Бабич, Стойкович, Крстичич, Гобелич, Срнич, Йовичич (Чаушич, 75), Эбесилио (Йованчич, 65), Бен-Набуан (Симич, 81), Боачи.

Предупреждения: Стойкович (50), Крстичич (55), Йовичич (74), Йованчич (86), Гобелич (88).

ПСЖ (Франция) – "Наполи" (Италия) 2:2 (0:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 29 Инсинье, 1:1 – 61, автогол Мариу Руй, 1:2 – 77 Мертенс, 2:2 – 90 Ди Мария.

ПСЖ – Ареоля, Маркиньос, Бернат (Керер, 46), Менье, Кимпембе, Верратти (Диаби, 83), Рабьо, Ди Мария, Неймар, Кавани (Дракслер, 76), Мбаппе.

"Наполи" – Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Фабиан Руис, Гамшик, Кальехон (Рог, 88), Аллан, Инсинье (Зелиньски, 53), Мертенс (Милик, 84).

Предупреждения: Маркиньос (5), Мертенс (9), Мариу Руй (33), Кальехон (81), Максимович (86), Оспина (90), Дракслер (90).

Группа D

"Локомотив" (Россия) – "Порту" (Португалия) 1:3 (1:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 26, пенальти Марега, 0:2 – 35 Эррера, 1:2 – 38 Миранчук, 1:3 – 47 Корона.

"Локомотив" – Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Денисов, Фернандеш (Жемалетдинов, 66), Миранчук, Миранчук, Эдер (Лысов, 81).

"Порту" – Касильяс, Эдер Милитао, Фелипе, Теллес, Макси Перейра, Корона (Андре Перейра, 69), Эррера, Браими (Адриан, 82), Данилу Перейра, Марега, Оливер Торрес (Базур, 83).

Предупреждения: Эдер (25), Оливер Торрес (27), Баринов (50), Корона (59), Игнатьев (84).

Удаление: Кверквелия (76).

"Галатасарай" (Турция) – "Шальке" (Германия) 0:0 (0:0, 0:0)

"Галатасарай" – Муслера, Линнес, Кабак, Майкон, Нагатомо (Байрам, 81), Донк, Бельханда, Родригеш, Ндиайе, Гюмюш (Инан, 61), Дердийок (Челик, 70).

"Шальке" – Нюбель, Сане, Мендиль, Настасич, Стамбули, Коноплянка (Скжибски, 77), Калиджури, Руди, Сердар, Эмболо (Маккенни, 82), Ут (Бургшталлер, 90).

Предупреждения: Эмболо (49), Нагатомо (52), Линнес (60), Бельханда (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Локомотива" добирались на матч Лиги чемпионов на электричке.