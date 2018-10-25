ФФУ жестоко наказала футболиста "Динамо": названа причина

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение о дисквалификации защитника "Динамо" Томаша Кадара. Венгерский легионер "бело-синих" был наказан за инцидент в матче 12-го тура Премьер-лиги с "Ворсклой", который завершилась минимальной победой киевлян – 1:0.

Эпизод произошел на 59-й минуте встречи. По мнению судьи Анатолья Абдулы, Кадар нарушил правила в силовой борьбе с защитником, за что получил желтую карточку. Венгр демонстративно не согласился с решением рефери, отбросив мяч и плюнув в сторону Абдулы. Эти действия КДК ФФУ оценил в три матча дисквалификации.

Таким образом, Кадар не поможет "Динамо" в ближайших матчах Премьер-лиги, в том числе в битве с донецким "Шахтером" 3 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" получило усиление перед поединком Лиги Европы против французского "Ренна".