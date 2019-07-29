"Фатальный период": тренер "Шахтера" не согласился с поражением в Суперкубке

Донецкий "Шахтер" не заслуживал поражения от киевского "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.

Такое мнение, комментируя неудачу своей команды в одесском поединке, выразил главный тренер "горняков" Луиш Каштру.

Луиш Каштру ФК "Шахтер"

"Мы были сильны с первых минут матча, первые 20 минут. Мы создали большие трудности "Динамо". Конец тайма был сбалансирован, и все было хорошо. Мы продолжали контролировать игру после перерыва, "Динамо" сдерживало наши атаки, у нас было преимущество в быстрых атаках. Но потом у нас случился фатальный период – нам забивают с углового, а потом еще в простой атаке. Мы очень расстроены. У нас было в несколько раз больше быстрых атак, в два раза больше ударов, мы создавали эпизоды. Да, это не голы, но команда показала себя", – приводит слова португальца корреспондент OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче "Динамо" и "Шахтера" присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

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