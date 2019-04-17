Фантастика в Манчестере: определились полуфиналисты Лиги чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" проиграл в гостях "Манчестер Сити" 3:4, но благодаря победе в первом матче (1:0) и голу на выезде, вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов. Вторым полуфиналистом стал "Ливерпуль", который повторно обыграл " Порту " (4:1).

Манчестер Сити - Тоттенхэм

Поединок английских клубов начался фантастически. Обе команды с первых секунд решили играть без обороны, что вылилось в настоящий голепад на "Этихад Стэдиум".

К 11-й минуте встречи на табло горело 2:2, притом сюжет на поле разворачивался очень драматично. На 4-й минуте Стэрлинг оформил первый мяч, спустя три минуты Сон забил ответку, еще через три минуты южнокорейский футболист вывел "шпоры" вперед, а еще через минуту Бернарду Силва сделал счет ничейным.

Манчестер Сити - Тоттенхэм

Манчестер Сити - Тоттенхэм

Стерлинг, замкнув на 21-й минуте идеальную передачу Де Брюйне, вернул шансы подопечных Гвардиолы на полуфинал.

После перерыва "Сити" продолжил атаковать. Лондонцы периодически жались к своим воротам, за что были наказаны на 59-й минуте.

Де Брюйне превосходно протащил мяч, отдал на Агуэро, который пушечным ударом с 8 метров пробил Льориса в ближний угол - 4:2.

Развязка наступила на 73-й минуте. Мяч с углового перелетел Уокера и попал в бок Льоренте, от которого и влетел в ворота - 4:3.

После этого "Тоттенхэм" всей командой отошел в оборону и почти не пытался контратаковать. Додавить соперника "Сити" не смог. Хозяева лишь забили гол из офсайда.

Манчестер Сити - Тоттенхэм

Манчестер Сити - Тоттенхэм

"Манчестер Сити" Англия – "Тоттенхэм" Англия 4:3 (3:2, 1:1)

Голы: 1:0 – 4 Стерлинг, 1:1 – 7 Сон Хын Мин, 1:2 – 10 Сон Хын Мин, 2:2 – 11 Бернарду Силва, 3:2 – 21 Стерлинг, 4:2 – 59 Агуэро, 4:3 – 73 Льоренте.

Манчестер Сити – Эдерсон, Компани, Менди (Сане, 84), Уокер, Лапорт, Сильва (Фернандиньо, 63), Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.

Тоттенхэм – Льорис, Алдервейрелд, Роуз (Санчес, 90), Триппьер, Вертонген, Эриксен, Ваньяма, Лукас Моура (Дэвис, 82), Сиссоко (Льоренте, 41), Алли, Сон Хын Мин.

Предупреждения: Сиссоко (41), Сон Хын Мин (48), Роуз (54), Ваньяма (77).

Первый матч – 0:1

В ответной встрече "Ливерпуля" и "Порту" сенсации не случилось. Англичане легко разобрали португальских футболистов, и как и первом матче (2:0), не оставили шансов и в ответной игре.

"Красные" выбрали игру от обороны и минимальными усилиями добыли необходимый результат.

"Ливерпуль" довел игру до 2:0, после чего расслабился, позволив оппонентам отквитать один гол. В концовке второго тайма на поле была лишь одна команда. Салах и Фирмино сделали счет разгромным.

Порту - Ливерпуль

Порту - Ливерпуль

Порту - Ливерпуль

Порту - Ливерпуль

Порту - Ливерпуль

"Порту" Португалия – "Ливерпуль" Англия 1:4 (0:1, 1:3)

Голы: 0:1 – 26 Мане, 0:2 – 65 Салах, 1:2 – 68 Эдер Милитао, 1:3 – 77 Фирмино, 1:4 – 84 ван Дейк.

Порту – Касильяс, Пепе, Эдер Милитао, Теллес, Фелипе, Корона (Фернандо, 78), Данилу Перейра, Марега, Отавио (Соарес, 46), Браими (Бруну Кошта, 81), Эррера.

Ливерпуль – Алиссон, Матип, Робертсон (Хендерсон, 71), Александер-Арнолд (Гомес, 66), ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Ориги (Фирмино, 46).

Предупреждения: Мане (32), Пепе (36).

Первый матч – 0:2

Напомним, что накануне голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сенсационно обыграв итальянский "Ювентус" (2:1). Вторым полуфиналистом стала каталонская "Барселона", разгромившая английский "Манчестер Юнайтед" (3:0). Матчи "Аякс" - "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" - "Барселона" состоятся в 30 апреля в Лондоне и Барселоне; ответные 7 мая – в Амстердаме и Ливерпуле.

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