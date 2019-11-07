"Фантастика!" Реакция соцсетей на огненный матч "Шахтера" в Загребе

В среду, 6 ноября "Шахтер" в невероятном поединке Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб) вырвал ничью – 3:3, добыв важнейшее очко в борьбе за выход в плей-офф турнира.

Голкипер "Динамо" (Загреб) Доминик Ливакович

Сюжет матча напоминал события голливудского блокбастера – и два удаления, и невероятный камбэк "горняков" в компенсированное время со счета 1:3, и, наконец, кульминационный момент с пенальти, который заработал в ворота хорватов голкипер Андрей Пятов, подключившийся к атаке своей команды...

OBOZREVATEL публикует самые интересные посты болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу ничьей "Шахтера" в Загребе.

Взагалі не можу пригадати, щоб воротар на останніх секундах заробив пенальті у ворота суперника. Голи - пам’ятаю (привіт, Палоп!) але щоб пенальті... 🤔 — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 6 ноября 2019 г.

Анбелівбл Пятов! Він спеціаліст по пеналях. В Харкові привіз, у Загребі подарував💪🏻та врятував — Роман Бебех (@roman_bebekh) 6 ноября 2019 г.

Шахтер на жилах, но вытащил этот матч 3:3. Пятов привёз и Пятов спас;-) — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 6 ноября 2019 г.

А говорили форвардов нет. Андрюха Пятов лучший — Dimon Sidorchuk (@imagineskyover) 6 ноября 2019 г.

до 89 минуты шахтёр летит в 2 мяча- всё понятно, переключаю на мансити. там какой-то кипиш, вратаря удалили, судьи тормозят- интересно, досмотрела.

переключаю- шахтёр сравнял.

чекануться#лч #шахтер — ПаламаЙчурк Анна (@pachukcha) 6 ноября 2019 г.

Пятов после заверщения карьеры футболиста, может ехать в Голливуд сценарии писать. Матч достоин фильма. — Andrew (@escapingSJ) 6 ноября 2019 г.

Бляха. То что сделал Шахтер должно войти в учебники по футболу. Это просто невозможно! — Дмитрий (@lion4u_) 6 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Каштру прокомментировал невероятный результат донетчан в Загребе.

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