"Фантастика!" Реакция соцсетей на огненный матч "Шахтера" в Загребе

В среду, 6 ноября "Шахтер" в невероятном поединке Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб) вырвал ничью – 3:3, добыв важнейшее очко в борьбе за выход в плей-офф турнира.
Голкипер "Динамо" (Загреб) Доминик Ливакович
Сюжет матча напоминал события голливудского блокбастера – и два удаления, и невероятный камбэк "горняков" в компенсированное время со счета 1:3, и, наконец, кульминационный момент с пенальти, который заработал в ворота хорватов голкипер Андрей Пятов, подключившийся к атаке своей команды...
OBOZREVATEL публикует самые интересные посты болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу ничьей "Шахтера" в Загребе.
Взагалі не можу пригадати, щоб воротар на останніх секундах заробив пенальті у ворота суперника. Голи - пам’ятаю (привіт, Палоп!) але щоб пенальті... 🤔— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 6 ноября 2019 г.
Анбелівбл Пятов! Він спеціаліст по пеналях. В Харкові привіз, у Загребі подарував💪🏻та врятував— Роман Бебех (@roman_bebekh) 6 ноября 2019 г.
Шахтер на жилах, но вытащил этот матч 3:3. Пятов привёз и Пятов спас;-)— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 6 ноября 2019 г.
А говорили форвардов нет. Андрюха Пятов лучший— Dimon Sidorchuk (@imagineskyover) 6 ноября 2019 г.
до 89 минуты шахтёр летит в 2 мяча- всё понятно, переключаю на мансити. там какой-то кипиш, вратаря удалили, судьи тормозят- интересно, досмотрела.— ПаламаЙчурк Анна (@pachukcha) 6 ноября 2019 г.
переключаю- шахтёр сравнял.
чекануться#лч #шахтер
Пятов после заверщения карьеры футболиста, может ехать в Голливуд сценарии писать. Матч достоин фильма.— Andrew (@escapingSJ) 6 ноября 2019 г.
Бляха. То что сделал Шахтер должно войти в учебники по футболу. Это просто невозможно!— Дмитрий (@lion4u_) 6 ноября 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Каштру прокомментировал невероятный результат донетчан в Загребе.
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