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7 ноября • обновлено в 12:20
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"Фантастика!" Реакция соцсетей на огненный матч "Шахтера" в Загребе

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В среду, 6 ноября "Шахтер" в невероятном поединке Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб) вырвал ничью – 3:3, добыв важнейшее очко в борьбе за выход в плей-офф турнира.

Голкипер "Динамо" (Загреб) Доминик Ливакович

Голкипер "Динамо" (Загреб) Доминик Ливакович

Сюжет матча напоминал события голливудского блокбастера – и два удаления, и невероятный камбэк "горняков" в компенсированное время со счета 1:3, и, наконец, кульминационный момент с пенальти, который заработал в ворота хорватов голкипер Андрей Пятов, подключившийся к атаке своей команды...

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Как Пятов заработал пенальти для "Шахтера" на последней минуте матча с "Динамо" Загреб: видеофакт

OBOZREVATEL публикует самые интересные посты болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу ничьей "Шахтера" в Загребе.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Каштру прокомментировал невероятный результат донетчан в Загребе.

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