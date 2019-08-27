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Фанаты пригнали на матч Лиги чемпионов советский танк - фотофакт

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Болельщики сербской "Црвены Звезды" перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Янг Бойз" подогнали к стадиону имени Райко Митича в Белграде советский танк T-55.

Фанаты пригнали на матч Лиги чемпионов советский танк - фотофакт

На место инцидента прибыла полиция, которая отказалась возбуждать уголовное дело по этой ситуации, так как на танке отсутствуют боеприпасы, и, следственно, он не является военной техникой, сообщает Sport24.

На танке изображена эмблема клуба и надпись "Северная армия" — так называется объединение ультрас "Црвены".

По некоторым данным, танк болельщикам подарил владелец компании, торгующей ломом, а сам он ранее приобрел машину у сербских вооруженных сил. Дарко Мрсиц в своем Twitter написал, что этот танк был захвачен в Вуковаре.

Это вызвало возмущение у хорватов, которые попросили УЕФА разобраться в инциденте.

Матч между "Црвеной Звездой" и "Янг Бойз" состоится сегодня в 22:00. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

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Тема
Лига чемпионов
Место
Сербия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Такая же быдлoта, шо и Кацaпы!
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