Воюет с Украиной: фанаты боятся ехать в Россию на ЧМ-2018

Футбольные фанаты боятся ехать в Россию на чемпионат мира из-за хулиганов, дороговизны и проблем с логистикой. Также одной из причин называется война с Украиной.

Такие результаты блиц-опроса, которые провел OBOZREVATEL на центральной улице Киева в преддверии финала Лиги чемпионов.

Все фанаты "Реала" и "Ливерпуля", опрошенные корреспондентом, заявили, что не собираются посещать наших северных соседей, чтобы поддержать сборные Испании и Англии соответственно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли подготовку России в ЧМ-2018, в частности нарисованные фасады с людьми.

Кроме того, в интернете появилась версия стартапа по-русски. В Ростове болельщиков планируют поселить в "гаражах".