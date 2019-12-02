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2 декабря • обновлено в 22:06
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Евро-2020: названа удивительная причина отказа Бельгии от матча с Францией

15.3т
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Сборная Бельгии отказалась от товарищеского матча против Франции в рамках подготовки к Евро-2020 из-за того, что в случае поражения потеряет первую строчку в рейтинге ФИФА.

Как сообщает агентство distinctathlete, французы испытывают серьезные трудности в процессе поиска соперников для проведения товарищеских встреч перед началом чемпионата Европы из-за боязни оппонентов проиграть.

Дидье Дешам

Дидье Дешам

Le Parisien

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Бельгия стала уже не первой сборной, которая не захотела проводить выставочный матч против подопечных Дидье Дешама. Ранее им не удалось договориться с Англией. Причиной отказов стало то, что и бельгийцы, и англичане боятся проиграть французам, так как это плохо отразится на моральном состоянии футболистов накануне Евро-2020.

Стоит отметить, что Франции удалось договориться о товарищеском матче против сборной Украины в рамках мартовской паузы на сборные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 ноября, прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

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Тема
Евро-2020
Персона
Дидье Дешам
Теги
сборная Бельгии по футболу сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу
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Хо Хол
Хо Хол
что за бред?
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