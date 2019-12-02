Евро-2020: названа удивительная причина отказа Бельгии от матча с Францией

Сборная Бельгии отказалась от товарищеского матча против Франции в рамках подготовки к Евро-2020 из-за того, что в случае поражения потеряет первую строчку в рейтинге ФИФА.

Как сообщает агентство distinctathlete, французы испытывают серьезные трудности в процессе поиска соперников для проведения товарищеских встреч перед началом чемпионата Европы из-за боязни оппонентов проиграть.

Дидье Дешам Le Parisien

Бельгия стала уже не первой сборной, которая не захотела проводить выставочный матч против подопечных Дидье Дешама. Ранее им не удалось договориться с Англией. Причиной отказов стало то, что и бельгийцы, и англичане боятся проиграть французам, так как это плохо отразится на моральном состоянии футболистов накануне Евро-2020.

Стоит отметить, что Франции удалось договориться о товарищеском матче против сборной Украины в рамках мартовской паузы на сборные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 ноября, прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

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