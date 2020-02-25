Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе. Под угрозу попал и Евро-2020.

Сейчас зафиксировано более 200 случаев заражения вирусом в Италии, семь из них завершились летальными исходами. Если эпидемия будет распространяться странами Европы, у организаторов не останется другого выбора, как отменить или перенести финальный турнир Евро-2020.

В Италии дороги, ведущие к крупным городам в карантинной зоне, блокированы полицией AP

"Мы ждем развития ситуации. Футбол должен подстраиваться под такие обстоятельства. Мы стараемся не останавливать соревнования. Если ситуация ухудшится, то у нас не будет выбора", – заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува в интервью Rai Radio 1 Sport.

Отметим, что в истории УЕФА еще не было прецедентов, когда отменялись чемпионаты Европы. В случае отмены или переноса Евро-2020 финансовые потери организации составят сотни миллионов евро.

Напомним, что Евро-2020 должен пройти в 12 странах, а первый матч запланирован в Риме.

Как сообщал OBOZREVATEL, федерация футбола Италии приняла решение отменить несколько матчей Серии А, а поединок 1/16 финала Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" в Милане пройдет за закрытыми дверями.

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