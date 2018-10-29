''Это заставило'': Роналду назвал причину ухода из "Реала"

Звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду покинул мадридский "Реал" из-за ухудшения отношений с президентом "сливочных" Флорентино Пересом. По признанию португальского бомбардира, в испанском клубе в последнее время он чувствовал себя крайне некомфортно.

"Я чувствовал, что в клубе, особенно это исходило от президента, уже не относились ко мне так, как раньше, в первые лет пять. Президент смотрел на меня так, будто для них я уже не был незаменимым. Это заставило меня задуматься об уходе. Флорентино Перес всегда смотрел на меня только с точки зрения деловых отношений. То, что он говорил мне, не было сказано от души", – откровенно рассказал Роналду в интервью France Football.

FC Juventus

Кроме того, он подчеркнул, что переход в туринский клуб не связан с финансовым вопросом. "Если бы дело было в деньгах, я переехал бы в Китай и заработал в пять раз больше, чем в "Ювентусе" или в "Реале". Но я перешел в "Ювентус" не из-за денег. В Мадриде я зарабатывал столько же, если не больше. Разница в том, что "Ювентус" по-настоящему хотел заполучить меня. Они показали это на деле", – заявил Криштиану.

Напомним, Криштиану Роналду перешел в туринский "Ювентус" за 100 миллионов евро. В "Реале" он провел девять сезонов, забив фантастические 475 мячей в 486 матчах.

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