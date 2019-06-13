"Это ошибка": Ахметов высказался об уходе Фонсеки

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал о деталях перехода Паулу Фонсеки в итальянскую "Рому" и назвал сумму, за которую клуб его отпустил.

"Мы всегда зарабатываем. Относительно Фонсеки договорились на 1,5 миллиона евро, потому что "Рома" не готова была платить 5 миллионов, которые были прописаны у него в контракте. Главное, что наш выбор уважают. Три года назад, когда приходил Паулу, уходил Луческу, все обсуждали, мол, что теперь будет с клубом. И как плохо начал Фонсека. Мы проиграли Суперкубок "Динамо", вылетели из квалификации ЛЧ. Многие говорили, что это ошибка, нужно расставаться. Но я верил Паулу, нужно было проявить терпение. И в итоге он отблагодарил нас яркой, красивой игрой и трофеями. Он оставил о себе хорошие воспоминания в "Шахтере", — рассказал Ринат Ахметов в эфире телеканала "Футбол".

Паулу Фонсека после победы в Премьер-Лиге

Как сообщал OBOZREVATEL, комментируя свой переход в "Рому", Паулу Фонсека заявил, что хотел бы видеть в своей новой команде 3-4 игроков донецкого "Шахтера".

По информации авторитетной итальянской газеты Corriere dello Sport, среди главных приоритетов португальца — лидер горняков Исмаили.

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