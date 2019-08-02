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"Это будет": новичок "Динамо" отреагировал на переход

1.3т Читать материал на украинском

Новичок киевского "Динамо" Жерсон Родригес выразил восторг по поводу своего перехода из японской "Джбило Иваты" в украинский клуб.

24-летний футболист, который способен сыграть в полузащите и на позиции нападающего, пообещал сделать максимум, чтобы принести пользу своей новой команде.

Новости
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Жерсон Родригес

Жерсон Родригес

ФК "Динамо" Киев

"Я счастлив быть здесь – в "Динамо". Надеюсь, что это будет прекрасный сезон. Сделаю все от себя возможное, чтобы помочь команде. Попытаюсь забить много голов", – сказал Родригес после подписания контракта с киевским клубом.

Напомним, футболист сборной Люксембурга подписал с "Динамо" контракт на пять лет. В составе "бело-синих" он будет выступать под 22-м номером.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер киевского "Динамо" Беньямин Вербич получил травму накануне старта команды в Лиге чемпионов.

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Тема
Трансферы
Персона
Жерсон Родригес
Тег
ФК Динамо Киев
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