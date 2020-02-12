"Эталонный кандидат": известный российский футболист разгневал сеть расистским постом

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов опубликовал у себя в Instagram-сторис расистскую фотографию, которая вызвала негодование у подавляющего большинства пользователей.
На ней изображены футболист и парикмахер-азиат, на которого направлена надпись "Коронавирус".
Дмитрий Тарасов
RT
В сети раскритиковали поступок россиянина и усомнились в его умственных способностях, отметив, что такой человек был бы "эталонным кандидатом для Госдумы".
"Шутка уровня третьеклассника. И оно хочет в Думу, что, в принципе, неудивительно", "IQ не обнаружен", "Диагноз: полное отсутствие серого вещества в черепной коробке. Доказано многолетними наблюдениями", "Дайте ему гранату и скажите, что это новый вид тренировочного мяча".
Напомним, что россиянин является игроком казанского "Рубина", к которому присоединился летом 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, подписчики Дмитрия Тарасова в Instagram остались недовольны из-за поста футболиста, в котором он в очередной раз прогнулся перед президентом РФ Владимиром Путиным.
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