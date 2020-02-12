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12 февраля • обновлено в 15:52
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"Эталонный кандидат": известный российский футболист разгневал сеть расистским постом

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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов опубликовал у себя в Instagram-сторис расистскую фотографию, которая вызвала негодование у подавляющего большинства пользователей.

На ней изображены футболист и парикмахер-азиат, на которого направлена надпись "Коронавирус".

Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов

RT

"Эталонный кандидат": известный российский футболист разгневал сеть расистским постом

В сети раскритиковали поступок россиянина и усомнились в его умственных способностях, отметив, что такой человек был бы "эталонным кандидатом для Госдумы".

"Эталонный кандидат": известный российский футболист разгневал сеть расистским постом
"Эталонный кандидат": известный российский футболист разгневал сеть расистским постом
"Эталонный кандидат": известный российский футболист разгневал сеть расистским постом

"Шутка уровня третьеклассника. И оно хочет в Думу, что, в принципе, неудивительно", "IQ не обнаружен", "Диагноз: полное отсутствие серого вещества в черепной коробке. Доказано многолетними наблюдениями", "Дайте ему гранату и скажите, что это новый вид тренировочного мяча".

Напомним, что россиянин является игроком казанского "Рубина", к которому присоединился летом 2019 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, подписчики Дмитрия Тарасова в Instagram остались недовольны из-за поста футболиста, в котором он в очередной раз прогнулся перед президентом РФ Владимиром Путиным.

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Тема
Коронавирус
Персона
Дмитрий Тарасов
Теги
сборная России по футболу ФК Рубин
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