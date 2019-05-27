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"Если позволите": Ахметов впервые рассказал, как уходил Ракицкий

2.3тЧитать материал на украинском

Президент донецкого "Шахтёра" Ринат Ахметов раскрыл детали перехода Ярослава Ракицкого в российский "Зенит" и объяснил, почему не стал возражать против этого неожиданного трансфера.

"Ярик( Ракицкий) набрал меня и сказал: "Если вы позволите, я решил бы уйти". Но вы поймите, у нас есть ещё Николай Матвиенко. Я считаю, что это талант сумасшедший. Это будущее "Шахтера". Если Ярик хочет уйти и я его не отпускаю, я ещё перекрываю дорогу другим игрокам. Хочу сказать ему спасибо за те годы, трофеи и его яркий красивый футбол", — объяснил свое решение Ахметов в программе "Великий футбол".

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

Новости
Пятов объяснил, почему Ракицкий не пел гимн Украины

Напомним, что в январе 2019 года футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий подписал контракт на 3,5 года с российским "Зенитом". Трансфер украинца обошёлся команде из Санкт-Петербурга в 10 миллионов евро. В составе "Зенита" в нынешнем сезоне Ракицкий успел провести 16 матчей, забил 3 мяча и стал чемпионом России.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник санкт-петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий стал автором неординарного достижения в нынешнем футбольном сезоне.

29-летний защитник, которого перестали вызывать в сборную Украины после перехода в российский клуб, стал чемпионом стразу двух стран — Украины и России.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Темы
Премьер-лига Украинычемпионат России
Персоны
Ринат АхметовЯрослав РакицкийНиколай Матвиенко
Теги
ФК ШахтерФК Зенит
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