Главная Новости
8 ноября • обновлено в 12:38
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Еще в сентябре: украинские клубы выдали уникальную серию в еврокубках

645 Читать материал на украинском

Несмотря на все проблемы украинского футбола, наши клубы в текущих Лиге чемпионов и Лиге Европы держатся отлично и не знают поражений уже 10 матчей кряду.

"Шахтер", "Динамо" Киев и "Александрия" выдали серию из 10-ти беспроигрышных матчей - 2 победы и аж 8 ничьих. Донецкий клуб в ЛЧ за это время обыграл итальянскую "Аталанту" (1:0) и дважды разошелся миром с "Динамо" Загреб - 2:2 и 3:3.

В Лиге Европы же "Динамо" обеспечило победу над шведским "Мальме" (1:0) и 3 ничьих (швейцарский "Лугано" (0:0) и дважды датский "Копенгаген" (1:1, 1:1)), а "Александрия" лишила очков бельгийский "Гент" (1:1) и два раза сыграла вничью с французским "Сент-Этьеном" (1:1 и 2:2).

"Динамо" Киев проходит групповой раунд Лиги Европы пока вовсе без поражений

"Динамо" Киев проходит групповой раунд Лиги Европы пока вовсе без поражений

facebook.com/fcdynamoua

В последний раз украинский клуб проигрывал в еврокубках еще 19 сентября - в рамках 1-го тура ЛЕ немецкому "Вольфсбургу" в гостях (1:3).

Новости
Форвард сборной Украины забил фантастический гол в Лиге Европы

В свою очередь стоит отметить, что в этой серии все 8 ничьих идут кряду. Мировая серия для украинцев началась еще в сентябре, когда "Александрия" расписала 1:1 с "Гентом". При этом в 7-ми случаях наши команды отыгрывались по ходу матча.

После 4-го тура еврокубков "Шахтер" идет на 2-м месте своей группы в ЛЧ, имея 5 очков и только по дополнительным показателям опережая "Динамо" Загреб. "Динамо" же в Лиге Европы имеет 6 баллов и тоже находится на 2-й позиции, проигрывая лидерство "Копенгагену" из-за худшего показателя забитых мячей. "Александрия" является аутсайдером своего квартета, имея в зачете 3 очка (но отстает от 2-го места всего на два пункта).

Как сообщался OBOZREVATEL, "Шахтер" в последнем матче с "Динамо" Загреб сделал самый большой камбек за всю историю выступлений в Лиге чемпионов благодаря необычному пенальти в концовке матча.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Темы
Лига чемпионов Лига Европы
Персоны
Андрей Пятов Роман Яремчук Жуниор Мораес Марлос Беньямин Вербич Георгий Бущан Виктор Цыганков
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер ПФК Александрия Гент ФК Аталанта ФК Вольфсбург Сент-Этьен Динамо Загреб ФК Копенгаген ФК Мальме
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения