Еще в сентябре: украинские клубы выдали уникальную серию в еврокубках

Несмотря на все проблемы украинского футбола, наши клубы в текущих Лиге чемпионов и Лиге Европы держатся отлично и не знают поражений уже 10 матчей кряду.

"Шахтер", "Динамо" Киев и "Александрия" выдали серию из 10-ти беспроигрышных матчей - 2 победы и аж 8 ничьих. Донецкий клуб в ЛЧ за это время обыграл итальянскую "Аталанту" (1:0) и дважды разошелся миром с "Динамо" Загреб - 2:2 и 3:3.

В Лиге Европы же "Динамо" обеспечило победу над шведским "Мальме" (1:0) и 3 ничьих (швейцарский "Лугано" (0:0) и дважды датский "Копенгаген" (1:1, 1:1)), а "Александрия" лишила очков бельгийский "Гент" (1:1) и два раза сыграла вничью с французским "Сент-Этьеном" (1:1 и 2:2).

"Динамо" Киев проходит групповой раунд Лиги Европы пока вовсе без поражений facebook.com/fcdynamoua

В последний раз украинский клуб проигрывал в еврокубках еще 19 сентября - в рамках 1-го тура ЛЕ немецкому "Вольфсбургу" в гостях (1:3).

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В свою очередь стоит отметить, что в этой серии все 8 ничьих идут кряду. Мировая серия для украинцев началась еще в сентябре, когда "Александрия" расписала 1:1 с "Гентом". При этом в 7-ми случаях наши команды отыгрывались по ходу матча.

После 4-го тура еврокубков "Шахтер" идет на 2-м месте своей группы в ЛЧ, имея 5 очков и только по дополнительным показателям опережая "Динамо" Загреб. "Динамо" же в Лиге Европы имеет 6 баллов и тоже находится на 2-й позиции, проигрывая лидерство "Копенгагену" из-за худшего показателя забитых мячей. "Александрия" является аутсайдером своего квартета, имея в зачете 3 очка (но отстает от 2-го места всего на два пункта).

Как сообщался OBOZREVATEL, "Шахтер" в последнем матче с "Динамо" Загреб сделал самый большой камбек за всю историю выступлений в Лиге чемпионов благодаря необычному пенальти в концовке матча.

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