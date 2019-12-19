"Ерунда": Путин высказался о Евро-2020 в России

Во время традиционной "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение WADA запретить проведение международных спортивных турниров в России.

"Отпадает ли теперь такая возможность? Я думаю, что нет, ведь WADA не запретило проводить эти соревнования. Они рекомендуют международным федерациям не проводить. Но, скажем, чемпионат Европы у нас все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры. Он прямо сказал – билеты уже проданы. WADA же деньги за билеты не вернет? Это ерунда", – цитирует Путина агентство soccer.ru.

Владимир Путин Администрация Городского округа Подольск

Он также призвал не спешить с выводами и "спокойно дождаться соответствующих решений, чтобы понять, в каком положении находится Россия".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин прокомментировал влияние решения WADA на участие российских спортсменов в Олимпийских играх.

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