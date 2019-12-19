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19 декабря • обновлено в 16:12
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"Ерунда": Путин высказался о Евро-2020 в России

1.2т
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Во время традиционной "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение WADA запретить проведение международных спортивных турниров в России.

"Отпадает ли теперь такая возможность? Я думаю, что нет, ведь WADA не запретило проводить эти соревнования. Они рекомендуют международным федерациям не проводить. Но, скажем, чемпионат Европы у нас все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры. Он прямо сказал – билеты уже проданы. WADA же деньги за билеты не вернет? Это ерунда", – цитирует Путина агентство soccer.ru.

Владимир Путин

Владимир Путин

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Он также призвал не спешить с выводами и "спокойно дождаться соответствующих решений, чтобы понять, в каком положении находится Россия".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин прокомментировал влияние решения WADA на участие российских спортсменов в Олимпийских играх.

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Темы
допинговый скандал Евро-2020
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
Тег
WADA
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Petrov Valery
Petrov Valery
Все, кому интеpесно, уже знают, что рycских забaнили не за дoпинг. Его не находят в оргaнизме споpтсмeнов. Зaбaнили за неcoответствие бaзы дaнных пpoб той бaзе, которую вывез в CША Poдченко. Ну, и за то, что рycские слишком часто занимают пьeдeстал. ИМXО, из-за суpового климaта в Pоссии. И от масcoвости споpтивного движeния ещё со времён СCCP, когда спoрт рeально был частью госyдарственной пoлитики.
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