"Эпоха Суркиса": "Динамо" выпустило фильм и книгу к 70-летию Григория Суркиса

К юбилею Григория Суркиса увидели свет книга и документальный фильм с общим названием "Эпоха Суркиса".

Медийный проект создан усилиями творческой группы, представленной журналистами интернет-газеты "Футбольный клуб" и сотрудниками клубного YouTube-канала ФК "Динамо" Киев, при поддержке младшего брата именинника Игоря Суркиса.

"Григорий Суркис отмечает юбилей, – говорится в аннотации к красочному полиграфическому изданию, в котором почти 250 страниц. – Более четверти века этот неординарный человек пребывает на руководящих постах в мире самой популярной игры. Пройдя путь от президента киевского "Динамо" до вице-президента УЕФА, юбиляр зарекомендовал себя самой яркой личностью в новейшей истории украинского футбола.

Григорий Суркис ФК "Динамо" Киев

Каждое место своей деятельности он ознаменовывал поистине выдающимися успехами и достижениями. Самые яркие – возвращение к родным пенатам Валерия Лобановского, выход "Динамо" в полуфинал Лиги чемпионов, а национальной сборной – в четвертьфинал первенства планеты. Пиком приложения организаторского таланта Григория Суркиса стал Евро-2012, триумфально прошедший в Украине и Польше".

Об этапах блистательной карьеры футбольного топ-менеджера рассказывают соратники и единомышленники Григория Михайловича, с помощью фактов, цифр и цитат главного героя формируя коллективный портрет Эпохи Суркиса.

Откровенные монологи стали основой и для 35-минутного документального фильма, размещенного на динамовском YouTube-канале.

Собранная мозаика оценочных суждений о юбиляре, тем не менее, не претендует на то, чтобы стать венцом этого проекта. Авторский коллектив надеется, что книга и фильм пробудят желание еще многих людей, в силу разных обстоятельств сопричастных с благородной миссией Григория Суркиса, к оригинальным рассказам об этом неординарном человеке. Благо – он полон сил, энергии и планов на будущее. Поэтому достойных поводов для продолжения увлекательной работы над документальным полотном Эпохи Суркиса будет еще предостаточно...

С электронной версией книги "Эпоха Суркиса" вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

Кроме того, рредставляем вашему вниманию документальный фильм "Эпоха Суркис".

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