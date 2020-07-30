Ему их ставить не надо, – Суркис о задачах Луческу в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что главной задачей, которая стоит перед Мирчей Луческу, является возвращение команде былой славы.

"Задачу Мирче ставить не надо. Он понимает, что надо возродить былую славу киевского "Динамо". У него в крови одно – побеждать. Считаю, что такую фигуру было очень трудно пригласить в Украину. Я надеюсь, что "Динамо" выйдет на новый качественный уровень", – сказал Суркис-младший во время официальной презентации Луческу в качестве тренера киевлян.

Он также отметил, что перечитал всю прессу за последние 12-13 лет и не нашел там оскорблений со стороны румынского специалиста в адрес "Динамо" и его болельщиков, поэтому все обиды нужно оставить в прошлом.

Как сообщал OBOZREVATEL, первым новичком команды при Луческу может стать 19-летний защитник европейской сборной.