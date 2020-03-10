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10 марта • обновлено в 12:15
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Экс-футболист "Зенита" наехал на нарушителей режима коронавируса

1.9т
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Экс-полузащитник "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио раскритиковал поведение людей, которые нарушают рекомендации по правилам поведения в условиях распространения коронавируса.

"Я обращаюсь к тем, кто покинул карантин, потому что очень хотелось. К тем, кто решил встретиться с друзьями, потому что школа закрыта. К тем, кто не может отказаться от лыж. К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что. Глядя на эту фотографию, вы не чувствуете себя, как д***мо?" – подписал Маркизио фотографию у себя в Instagram.

Клаудио Маркизио

Клаудио Маркизио

Afrique Panorama

Отметим, что итальянец закончил карьеру в 2019 году после одного сезона в составе питерского "Зенита". Подавляющую часть времени полузащитник провел в составе "Ювентуса", который и воспитал игрока.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный олимпийский комитет Италии (CONI) призвал отменить все спортивные мероприятия на территории страны до 3 апреля. Премьер-министр государства Джузеппе Конте эту инициативу поддержал.

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Тема
Коронавирус
Теги
ФК Ювентус ФК Зенит
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