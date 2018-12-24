Экс-футболист "Шахтера" отказался играть за сборную

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Фернандиньо попросил не вызывать его в сборную Бразилии после чемпионата мира 2018 года.

Игрок "Манчестер Сити" отметился автоголом в четвертьфинальном матче мундиаля с Бельгией, после чего его семье стали поступать угрозы. "После чемпионата мира я хотел вызвать в сборную Фернандинью. Это выдающийся игрок. Я лично беседовал с ним. Бразилия гордится, что может рассчитывать на игрока с такими личными и профессиональными качествами. Надеюсь, ситуация изменится. Я готов помогать ему столько, сколько нужно", – прокомментировал ситуацию наставник "селесао" Тите, сообщает "Спорт-Экспресс".

Матч ЧМ-2018 Бельгия – Бельгия

Отметим, что поражение от Бельгии привело к вылету бразильцев с чемпионата мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" подписал нового бразильского таланта.