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Экс-футболист "Шахтера" отказался играть за сборную

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Бывший игрок донецкого "Шахтера" Фернандиньо попросил не вызывать его в сборную Бразилии после чемпионата мира 2018 года.

Игрок "Манчестер Сити" отметился автоголом в четвертьфинальном матче мундиаля с Бельгией, после чего его семье стали поступать угрозы. "После чемпионата мира я хотел вызвать в сборную Фернандинью. Это выдающийся игрок. Я лично беседовал с ним. Бразилия гордится, что может рассчитывать на игрока с такими личными и профессиональными качествами. Надеюсь, ситуация изменится. Я готов помогать ему столько, сколько нужно", – прокомментировал ситуацию наставник "селесао" Тите, сообщает "Спорт-Экспресс".

Матч ЧМ-2018 Бельгия – Бельгия

Матч ЧМ-2018 Бельгия – Бельгия

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Экс-игрок "Шахтера" сделал дубль в чемпионате Англии

Отметим, что поражение от Бельгии привело к вылету бразильцев с чемпионата мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" подписал нового бразильского таланта.

Персона
Фернандиньо
Теги
сборная Бразилии по футболушахтеры
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