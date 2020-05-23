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23 мая • обновлено в 20:48
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Экс-форвард "Металлиста" Милан Мрдакович найден мертвым

6.2т
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Бывший нападающий харьковского "Металлиста" Мильян Мрдакович покончил жизнь самоубийством в возрасте 38 лет.

По данным nedeljnik.rs, Мрдакович застрелился в съемной квартире на Прешевской улице в Белграде, где он жил со своей девушкой.

UEFA B Coach

Публикация от Miljan Mrdakovic (@miljanmrdakovic)

Мотивы, по которым Мрдакович ушел из жизни остаются неизвестными.

Дом, в котором произошла трагедия.

За свою карьеру футболист поиграл более чем за 20 клубов по всему миру. В расцвете своей карьеры Мдакович выступал за Сербию на Олимпийских играх 2008 года.

Украинским болельщиков форвард был известен выступлением за харьковский "Металлист" в сезоне 2005/2006. За 24 игры Мрдакович забил 6 голов.

Мильян часто публиковал совместные фотографии сыном Урошем, который тоже является футболистом, но, к сожалению, в какой-то момент решил свести счеты с жизнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка Перу по спортивной борьбе и участница Панамериканских игр – 2019 Джаннетт Мальки Пече скончалась в возрасте 31 года.

Спортсменка и мать двоих детей была найдена мертвой в хостеле в городе Кальяо, расположенном невдалеке от Лимы.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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