Экс-динамовец кинул девушку с ребенком на произвол судьбы

Киевлянка Анна Косенко утверждает, что родила от экс-полузащитника киевского "Динамо" Лукмана Аруны.

Об этом девушка рассказала в интервью "Футбол 24".

По ее словам, футболист просил ребенка – это была его инициатива. Мальчику уже исполнился год. Анна ищет Аруну и обратилась за помощью к адвокатам. В ответ на письма и сообщения от киевлянки экс-динамовец и его официальные представители молчат.

"Серьезные отношения продолжались один месяц. А закончились, потому что Аруна признался, что у него есть жена и дети. Две дочери. Сдаваться мы не собираемся. Будем продолжать его поиски. Постараемся до него достучаться. Это будет нелегко, судя по его поступку. Если уж так получилось, то конечно - я жду материальную помощь. Кто мне еще поможет? Это же наш ребенок...", - сказала Анна.

Напомним, Аруна выступал за столичный клуб в период с 2011 по 2016 гг. В сезоне 2015/2016 нигериец побывал в аренде в трех клубах - в Украине, Росии и Казахстане. Сейчас Арнуна выступает в Первом дивизионе Литвы за "Палангу".

Как сообщал OBOZREVATEL, другой экс-динамовец угрожал родному сыну избиением.