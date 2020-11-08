Дзюба лишился места в сборной России после своего секс-видео

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался вызывать капитана национальной команды Артема Дзюбу на сборы, связанными с предстоящими матчами Лиги наций.

Причиной такого решения стало секс-видео, на котором футболист запечатлен мастурбирующим.

"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим 8 ноября было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста", – цитирует Черчесова пресс-служба сборной РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в текущем месяце команда России проведет товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две встречи в Лиге наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Ранее болельщики сборной РФ устроили обструкцию своей командой после блеклой ничьи с венграми в 4-м туре Лиги наций УЕФА.

Поединок в Москве завершился со счетом 0:0, при этом хозяева практически не смогли создать опасных моментов.