Джокер: Ярмоленко возглавил необычный рейтинг игроков "Вест Хэма"

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал настоящим джокером своей команды в сезоне 2019/20, возглавив необычный рейтинг.

Как сообщает издание Zbirna.com, если проанализировать матчи лондонского клуба во всех турнирах, то выходит, что "Вест Хэм" набирал в среднем 1,07 очка за игру. В тех поединках, когда на поле появлялся Ярмоленко, его команда зарабатывала в среднем 1,35 очка, что является лучшим показателем среди всех игроков, которые провели не меньше 20 матчей в сезоне.

Ярмоленко стал джокером своей команды Zbirna.com

Отметим, что наш соотечественник принял участие в 23 поединках, однако в 13 из них он выходил со скамейки запасных. Если перевести игровую практику украинца в минуты, то получится, что он провел на поле только 26% времени. На его счету 5 голов и 1 результативная передача в АПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко является одним из наиболее вероятных кандидатов на то, чтобы покинуть "Вест Хэм" в ближайшее трансферное окно.