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Джокер: Ярмоленко возглавил необычный рейтинг игроков "Вест Хэма"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,6 т.
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко возглавил необычный рейтинг игроков "Вест Хэма".

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал настоящим джокером своей команды в сезоне 2019/20, возглавив необычный рейтинг.

Как сообщает издание Zbirna.com, если проанализировать матчи лондонского клуба во всех турнирах, то выходит, что "Вест Хэм" набирал в среднем 1,07 очка за игру. В тех поединках, когда на поле появлялся Ярмоленко, его команда зарабатывала в среднем 1,35 очка, что является лучшим показателем среди всех игроков, которые провели не меньше 20 матчей в сезоне.

Ярмоленко стал джокером своей команды

Ярмоленко стал джокером своей команды Zbirna.com

Отметим, что наш соотечественник принял участие в 23 поединках, однако в 13 из них он выходил со скамейки запасных. Если перевести игровую практику украинца в минуты, то получится, что он провел на поле только 26% времени. На его счету 5 голов и 1 результативная передача в АПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко является одним из наиболее вероятных кандидатов на то, чтобы покинуть "Вест Хэм" в ближайшее трансферное окно.

Чемпионат АнглииФК Вест ХэмАндрей Ярмоленко
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