Две кандидатуры: стало известно, кто может стать тренером "Динамо"

Киевское "Динамо" рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды вместо Алексея Михайличенко.

Как сообщает издание Динамо Киев от Шурика, кроме Юрия Семина, слухи о возвращении которого в "Динамо" ранее появились в СМИ, столичный клуб интересуется наставником венгерского "Ференцвароша" Сергеем Ребровым. Он, как и российский специалист, уже работал с "Динамо" – в 2014-2017 годах. Под его руководством команда выиграла украинскую Премьер-лигу в 2015-м и 2016-м, завоевала Кубок Украины в 2014-м и 2015-м и Суперкубок в 2016-м.

Нынешний тренер "Динамо" Алексей Михайличенко 24 Канал

Отмечается, что руководство киевлян еще не делало Реброву и Семину конкретных предложений по контракту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о назначении российского специалиста тренером команды.

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