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5 июня • обновлено в 12:10
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Две кандидатуры: стало известно, кто может стать тренером "Динамо"

1.7т
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Киевское "Динамо" рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды вместо Алексея Михайличенко.

Как сообщает издание Динамо Киев от Шурика, кроме Юрия Семина, слухи о возвращении которого в "Динамо" ранее появились в СМИ, столичный клуб интересуется наставником венгерского "Ференцвароша" Сергеем Ребровым. Он, как и российский специалист, уже работал с "Динамо" – в 2014-2017 годах. Под его руководством команда выиграла украинскую Премьер-лигу в 2015-м и 2016-м, завоевала Кубок Украины в 2014-м и 2015-м и Суперкубок в 2016-м.

Нынешний тренер "Динамо" Алексей Михайличенко

Нынешний тренер "Динамо" Алексей Михайличенко

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Отмечается, что руководство киевлян еще не делало Реброву и Семину конкретных предложений по контракту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о назначении российского специалиста тренером команды.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Юрий Семин Сергей Ребров Алексей Михайличенко
Тег
ФК Динамо Киев
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