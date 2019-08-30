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Дважды подряд: УЕФА оконфузился с Украиной и Россией

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Европейский футбольный союз (УЕФА) дважды подряд попал в курьезную ситуацию из-за Украины и России во время жеребьевки еврокубков.

Киевское "Динамо" и "Краснодар" согласно воли жребию должны были сначала встретиться в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а затем на групповом этапе Лиги Европы.

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УЕФА

Однако из-за того, что в УЕФА разводят команды из Украины и России организаторам жеребьевки пришлось вносить коррективы в процедуру. В Лиге чемпионов клуб из Краснодара отправили в пару с португальским "Порту", а на основной стадии Лиги Европы россияне вынуждены были переместиться в квартет С.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников на групповой стадии Лиги Европы.

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Темы
Лига Европы Лига чемпионов
Теги
УЕФА ФК Динамо Киев ФК Краснодар
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семенов Александр
семенов Александр
А в чем конфуз?
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Карпов Стас
Карпов Стас
семенов Александр, в том, что украинцы не хотят играть с россиянами
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