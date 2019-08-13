Два поражения "Динамо" и неудача с единым пулом УПЛ: обзор спортивных СМИ

Отчетная неделя была богата на интригующие и важные матчи: еврокубковые поединки "Динамо", "Зари" и "Мариуполя", главное всеукраинское дерби в рамках 3-го тура УПЛ…

Неудивительно, что пресса в большей мере была сосредоточена на игре ведущих команд страны. Хотя не остались в стороне и некоторые околофутбольные темы…

"ЗАРЯ" И "МАРИУПОЛЬ" В ЛИГЕ ЕВРОПЫ: ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ НИЧЬИ

Итоги выступления украинских клубов на нынешнем этапе квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы уместно будет подводить после ответных поединков, которые состоятся уже на этой неделе. Однако и первые матчи позволяют сделать определенные выводы.

Новости УЕФА принял радикальное решение по матчу украинской команды в Лиге Европы

Исходя из результатов, на данный момент в наиболее выгодной ситуации находится "Заря", добившаяся выездной ничьей с болгарским ЦСКА (1:1) в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Пресса единодушно хвалит луганчан за стремление играть с акцентом на атаку. Матч получился примерно равным, опасных моментов было создано немного, но все же в созидательном плане наша команда выглядела поинтересней – даже несмотря на серьезное давление трибун и отсутствие лидера атак Артема Громова, который пропустил игру в Софии из-за мышечной травмы.

"Что касается конструктива в наступательных действиях, поклонникам "Зари", пожалуй, вряд ли уместно жаловаться по итогам поединка в Софии. Команда, что называется, смотрела вперед, стремясь выжимать максимум даже из... аутов на чужой половине поля. Гости варьировали направления атак, активно используя фланги, чередуя длинные передачи с "кружевами". Не хватало разве что последнего удара", – пишет, к примеру, Сергей Воронюк (Footclub.com.ua, 08.08.19).

"Заря" доминировала на поле и переиграла ЦСКА по многим показателям. Луганчане больше владели мячом (59 на 41), совершили больше передач с более высокой точностью (458/362 на 398/307) и были острее в этих передачах – 13 (6 точных) против 6 (3), чаще выигрывали борьбу…", – приводит показательную статистику Олег Барков (Footboom.com, 09.08.19).

Многие источники отдают должное тренеру Виктору Скрипнику за довольно смелые замены – все они были нацелены на то, чтобы активизировать игру впереди.

"В середине второго тайма схема из 4-2-3-1 изменилась на 4-4-2 (или 4-2-2-2) с Будковским и Русиным на острие, Хомченовским и Ледневым на флангах и Кочергиным и Арвеладзе в центре. Риск Скрипника, который заслуживает похвалы, хоть и не принес желаемой победы. Не каждый украинский тренер может позволить себе выпустить на поле второго форварда, чистого опорника (Иванисеню) заменить более атакующим (Арвеладзе), а все замены использовать до 70-й минуты", – акцентирует внимание Богдан Андриюк (Ua.tribuna.com, 09.08.19).

Ну и, само собой, часто встречаются упоминания о характере игроков "Зари". Пропустив быстрый и совершенно не обязательный гол, они не запаниковали, не опустили рук, не сбавили давления, которое основательно включили со стартовым свистком, а главное – нашли в себе силы сравнять счет, что удалось сделать еще до перерыва.

Впрочем, СМИ нашлось немало поводов и для критики луганской команды. Больше всего претензий было высказано по действиям в обороне, где луганчанам не хватает слаженности и уверенности. Все три опасных момента ЦСКА в этом матче, по сути, были подарены хозяевам игроками "Зари". А особенно показателен эпизод с пропущенным мячом, о котором после игры с досадой говорил и Скрипник:

"Нас было шесть-семь человек в штрафной и только двое в красной форме. А все равно получили гол. Это злит. Нужно улучшать игру в обороне!" (Zarya-lugansk.com, 08.08.19).

СМИ напоминают: оборона "Зари" немало ошибалась и в предыдущих матчах – с "Будочностью" в предыдущем раунде Лиги Европы, с "Ворсклой" и "Днепром-1" в чемпионате страны. То есть это проблема не сиюминутная, а системная.

"Центр захисту "Зорі" залишається самим вразливим місцем команди. Віктору Скрипнику поки ніяк не вдається налагодити гру в обороні", – резюмирует Сергій Тищенко (Gazeta.ua, 08.08.19).

Есть также вопросы по физической готовности: в концовке софийского матча ЦСКА явно выглядел посвежей, и "Заре" пришлось "сушить" игру.

Но в то же время, СМИ к огрехам луганской команды относятся с пониманием. Журналисты и эксперты подчеркивают, что "Заря" сейчас находится в творческом поиске, поэтому неудивительно, что ее игра пока не выстроена так, как хотелось бы.

"Заметно, что луганчане стараются изменить стиль игры, который стал бы более приятным для зрителей, но футболисты часто сбиваются к старому футболу", – отмечает Богдан Андриюк (Ua.tribuna.com, 09.08.19).

В общем же СМИ единогласно резюмируют следующее: по своему потенциалу "Заря" в любом случае выглядит предпочтительней ЦСКА, а благодаря голу на чужом поле команда Скрипника теперь однозначно считается фаворитом пары.

Другими словами: у "Зари" – хорошие шансы пробиться в следующий раунд квалификации. Но, конечно, гарантии, что это произойдет, никто не дает.

"Луганчанам будет непросто на родной земле, ведь, учитывая последние минуты, соперник превосходит их в физической готовности, а также где-то действует более остро за счет скоростей…Очень бы хотелось, чтобы вернулся Громов, ведь без него атаки команды выглядят значительно медленнее. Будем надеяться, что к следующей игре Скрипник придумает план, который позволит его коллективу праздновать успех после финального свитка встречи на стадионе "Славутич-Арена", – выстраивает "мостик" между игрой в Софии и предстоящим ответным матчем в Запорожье Денис Руденко (Footboom.com, 08.08.19).

"Результативна нічия на виїзді – хороший результат для двоматчевого єврокубкового протистояння. Поки виглядає так, що "Зоря" додає від матчу до матчу, тому вже за тиждень у Запоріжжі команді цілком до снаги пройти далі", – полагает Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 09.08.19).

А вот что касается нашего второго полпреда в квалификации Лиги Европы, то тут оптимизма немного. В принципе, результат первого матча "Мариуполя" и голландского "Алкмаара" можно назвать приемлемым. Домашние 0:0 оставляют азовской команде надежду шансы на выход в следующую стадию. Но вот игра подопечных Александра Бабича стала практически сплошным разочарованием.

Мариупольцы, как отмечает пресса, по всем статьям проиграли первый тайм, позволив гостям полностью доминировать на поле одесского стадиона "Черноморец": владение мячом 72 процента против 28-ми в пользу "Алкмаара", удары по воротам – 8:1… Не особо изменилась ситуация и после перерыва. И едва ли может служить оправданием для "Мариуполя" кадровые проблемы в виде отсутствия из-за травм центрального защитника Сергея Яворского и форварда Руслана Фомина.

По сути, как пишет Тарас Котив, азовцы могут занести себе в актив лишь концовку встречи, когда голландцы просто устали постоянно атаковать:

"В последние 10 минут матча "Мариуполь" наконец-то показал волю к победе. Хозяева даже прессинговать начали и успешно! Впрочем, в целом гости полностью переиграли азовцев: 9:1 по ударам в створ ворот, 20:4 в целом. Их планам помешал феноменальный Худжамов" (football24.ua, 08.08.19).

Блестящая игра вратаря "Мариуполя" проходит красной нитью во всех материалах об этом матче. 36-летний Худжамов, записавший в свой актив с полдюжины ярких сэйвов, по мнению прессы, провел один из лучших матчей в карьере. В подтверждение – несколько цитат:

"Порой оборона хозяев трещала по швам, хаотично тушила пожары и бесполезно суетилась. Великолепно сыграл Худжамов, вытащив три-четыре "мертвых" мяча" (Ua-football.com, 08.08.19).

"Диво у воротах "Маріуполя". Худжамов стіною став на шляху перемоги "Алкмаара" (Footballhub.com.ua, 08.08.19).

"Такое ощущение, что в Худжамова вселился Буффон!" (Footboom.com, 09.08.19).

Ну а в целом игра команда Александра Бабича наталкивает на мысль, что это будет большой удачей и просто чудом, если "Мариуполь" пройдет "Алкмаар".

"Далеко в єврокубках на характері і куражі Худжамова не пройдеш. Надто велика різниця у класі між командами", – такое резюме перед ответным матчем "Мариуполя" с "Алкмааром" выносит "Трибуна" (Uа.tribuna.com, 08.08.19).

"Боевой настрой и максимальная самоотдача – вот благодаря чему азовцы имеют мизерный шанс в поединке в Нидерландах", – делится мнением по поводу перспектив азовцев Любомир Чотирбок (Sector.depo.ua, 09.08.2019).

"ДИНАМО" В БРЮГГЕ: ПОРАЖЕНИЕ, КОТОРОЕ СОХРАНЯЕТ ШАНСЫ

Исходя из стратегии дуэлей на вылет, не самый прочный плацдарм перед ответной игрой с "Брюгге" создало для себя и киевское "Динамо". Выездное поражение со счетом 0:1, конечно же, усложняет столичной команде задачу по выходу в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Но нельзя сказать, что она выглядит такой уж архисложной.

Реакция СМИ на поединок "Брюгге" – "Динамо" была неоднозначной. Ряд экспертов и журналистов обрушились на "Динамо" с огульной критикой, стараясь поехидней обыграть в заголовках название черной трагикомедии Мартина Макдонаха "Залечь на дно в Брюгге".

Если сосредоточиться только на таких оценках, может сложится впечатление, что Киев еще хорошо отделался, уступив лишь один мяч. Хотя в целом игра получилась почти равной, а "Динамо" неудачно провело лишь вторую половину первого тайма.

Отчетный матч, как абсолютно верно подмечают журналисты портала Football.ua, следует разделить на несколько стадий:

"Равный старт игры (20 минут), а по голевым моментам перевес Динамо, если верить хG.

Начиная, приблизительно, с 20-й минуты уже Брюгге перехватил инициативу, прибрав мяч под тотальный контроль…

Ну и третья – это второй тайм, где динамовцы имели несколько очень неплохих выпадов после перехватов в центре поля или на чужой половине, но так и не смогли их реализовать. Мы насчитали четыре таких эпизода, когда футболисты Динамо не смогли разыграть до верного, находясь на подступах к штрафной площади Брюгге" (Football.ua, 08.08.19).

Если брать во внимание голевые моменты, то у "Динамо", в общем-то, с созиданием было неплохо. В дебюте встречи – претензии на пенальти после того, как мяч попал в руку защитника "Брюгге", и три очень хороших шанса на гол (Караваев и Вербич промахнулись с убойных позиций, Беседин не сумел реализовать выход один на один), во втором тайме – еще две реальные возможности забить (после удара Родригеса мяч с линии ворот вынес защитник, а Де Пена пробил чуть выше ворот).

"Показатель xG столичного гранда в этой игре составил 1,08. На свой гол они точно наиграли. Вот только кто будет забивать…", – констатирует очевидное Олег Барков (Footboom.com, 07.08.19).

Другими словами, динамовцев в этой встрече изначально подвела проблема с реализацией. Ведь забей они быстрый гол, на что явно делал ставку Хацкевич, игра могла пойти по совсем другому сценарию.

Кроме того, СМИ с разочарованиям отзываются об игре крайних полузащитников, на которых во многом завязана динамовская атака.

"Вербич, приходится констатировать, сейчас играет хуже, чем в начале своей каденции в "Динамо". Благо, относительно словенца не наблюдается отсутствие проблем с мотивацией…

Надо обратить внимание и на действия Цыганкова. Плохая форма? Отходит от травмы? Конечно, это уважительные причины. Но могут ли они оправдывать вопиющие индивидуальные ошибки, допущенные на ровном месте? В начале второго тайма вчерашнего поединка, к примеру, Цыганков, получив мяч в центре поля, заметил абсолютно свободного на левом фланге Вербича. Точная передача могла бы выводить партнера на перспективную позицию, но Виктор парашютом запустил мяч... метра на два за спину партнеру. Как объяснить такую коллизию?!", – задается вопросом Игорь Семйон (Ua-football.com, 07.08.19).

Из четырех вингеров "Динамо", принимавших участие в игре, позитивные отзывы собрал лишь Карлос Де Пена. Отдали, к слову, СМИ должное и вратарю Денису Бойко, который несколько раз выручил свою команду, Никите Бурде, практически не проигрывавшему единоборства и Жерсону Родригесу, чей дебют произвел позитивное впечатление. А вот Александра Караваева пресса признала главным неудачником матча в Брюгге (с учетом "привезенного" пенальти).

Ну и ключевой фактор, который активно обсуждали, анализирующие встречу СМИ, это – провальный отрезок перед перерывом, когда, собственно, Киев и проиграл эту встречу.

Пресса сходится на том, что большой проблемой оказалось то, что у "Динамо" в составе не было центрального полузащитника, который умеет дирижировать игрой и главное – двигать мяч вперед, задавая ритм и направление атакам.

Эту роль, как планировал тренерский штаб, должен был исполнять Шепелев, но он повредил голеностоп во время предматчевой тренировки и на поле выйти не смог.

"Травма Шепелева ударила по "Динамо", – развивает тему Олег Барков. – Хавбек здорово начал сезон, провел убедительный матч с "Шахтером", великолепно играл в поединке со "Львовом". Его острых передач и диагоналей не хватало киевлянам в этой игре" (Footboom.com, 07.08.19).

Некоторые источники считают, что Хацкевич допустил ошибку, не взяв на игру Николая Шапаренко – потенциально сильнейшего креативщика среди динамовских центрахавов.

"Главной проблемой Динамо в проигранном матче с Брюгге стал контроль мяча при формировании позиционной атаки и выходе из обороны. Увы, запасного плана у Хацкевича не нашлось, а без Шапаренко совершенно неясно, как этот самый контроль мяча наладить", – написал, к примеру, Михаил Дождевой (Footballua.tv, 07.08.19).

Но те, кто внимательно следит за "Динамо" и видел Шапаренко в играх за вторую команду, не сомневаются, что этот футболист совершенно объективно проигрывает конкуренцию за место в основном составе.

"Шапаренко в его нынешнем состоянии вряд ли принесет команде хоть какую-то пользу", – свидетельствует Fcdynamonation.com (07.08.19).

И этот же источник предлагает отдать должное "Брюгге", футболисты которого переломили ход встречи в первом тайме за счет интенсивности игры, высокой двигательной активности и агрессивного прессинга.

"Обратите внимание, как бельгийцы забили свой единственный мяч, – пишет Fcdynamonation.com. – Гости трижды во время одной атаки Брюгге проиграли подбор и в итоге нарушили правила в штрафной. У Динамо – большие проблемы при высоком темпе и при интенсивном давлении со стороны соперника. В матчах против сильных соперников именно это делает разницу" (07.08.19).

Аналогичную мысль высказывают многие СМИ. Но в то же время отмечается, что немало ошибались в этой игре и футболисты "Брюгге". К тому же для всех очевидно, что киевляне по сравнению с оппонентами лучше готовы физически. Это важный фактор, который вполне может стать ключевым в ответной встрече. Словом, по всеобщему мнению, перед ответным матчем, который состоится в ближайший вторник, все – в руках самих динамовцев.

"Брюгге" на данном этапе лучше выглядит в плане индивидуальной скорости – у отдельных игроков. "Динамо" именно в скорости и проигрывало до перерыва, что особенно было заметно в концовке первого тайма…

Но! "Брюгге" проигрывает "Динамо" в плане выносливости. Бросилось в глаза, что со второй половины второго тайма киевляне выглядели свежее, добавляя и добавляя. К сожалению, распорядиться своими козырями не сумели – не нашлось игрока, который бы поставил точку в моменте, которых было достаточно для ничьей.

Счет первого матча 0:1, конечно, неважный. Но "Брюгге" не выглядит безупречным. К тому же свое отставание в выносливости за неделю он вряд ли нагонит. Думаю, если "Динамо" в Киеве поработает в хорошем командном темпе не 30 минут, а хотя бы 50-60, шансы пройти в следующий этап будут", – считает главный редактор сайта "Футбольный клуб" Игорь Линник (Footclub.com.ua, 07.08.19).

"Брюгге" не показал себя командой, которую нельзя дома обыграть, – делает вывод заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов. – Хороший, добротный соперник, но проходимый. Состав ничуть не сильнее нашего…У "Брюгге" далеко не самая непреодолимая оборона, а вратарь-новичок команды даже при неплохой в целом игре разок допустил дежурную ошибку на выходе, пролетев мимо мяча. В Киеве всем этим нужно воспользоваться" (еженедельник "Футбол", 08.08.19).

ДЕРБИ С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Обсуждая игру "Динамо" на данном этапе, СМИ не забывают и о таком факторе, как сложнейший для киевского клуба календарь. Ведь между выездным и ответным матчем с "Брюгге" (он намечен на 13-е августа) в плане у команды Александра Хацкевича значился главный матч первого круга чемпионата Украины – на НСК "Олимпийский" против "Шахтера".

Итог всеукраинского дерби – победа горняков (2:1), которые таким образом взяли у киевлян реванш за поражение в июльском противостоянии за Суперкубок. И по мнению многих СМИ, одной из причин поражения "Динамо" является как раз слишком напряженный график.

"Киевлянам было тяжело после вояжа в Бельгию, тогда как дончане отдыхали", – пишет, в частности, "Спортарена" (Sportarena.com, 10.08.19).

Говорил на эту тему после игры с горняками и Хацкевич, которого активно цитировала пресса.

"Понятно, что "Шахтер" сейчас свежее – у нашего соперника, в отличие от нас, недельный цикл матчей. У нас же время есть лишь на восстановление футболистов…" (Dynamo.kiev.ua, 10.08.19).

Ну и конечно следует учитывать тот факт, что приоритетом для "Динамо" на данном этапе являются поединки с "Брюгге", на чем после киевского дерби акцентировал внимание почетный член УЕФА Григорий Суркис:

"Нужно войти в сезон. Главная задача – Лига чемпионов" (Dуnamomania.com, 11.08.19).

Отсюда, соответственно, и ротация состава, к которой вынужден прибегать Хацкевич.

"Это ключевой момент стратегии Динамо, которой сейчас вынужден придерживаться тренерский штаб киевлян, учитывая график важнейших игр, –анализирует ситуацию опытнейший наставник Вячеслав Грозный. – После матча в Брюгге даже в запасе на классико не оказалось Буяльского. В старте мы не увидели Караваева, Вербича, Беседина. Конечно, Динамо хотело выиграть у Шахтера и ставило перед собой такую задачу в этой игре, но отсутствие этих футболистов также говорит о том, что ответный матч с Брюгге в Киеве, который состоится через пару дней, очень важен для Динамо.

Все-таки в чемпионате еще длинный путь, у Динамо будут возможности еще не раз померяться силами с Шахтером в очных играх, а вот матч с Брюгге один, и от него зависит, сумеет ли команда в нынешнем сезоне побороться за место в групповом турнире Лиги чемпионов. Тем более, что после первой игры в Брюгге, несмотря на поражение, у Динамо есть хорошие шансы пройти этого соперника" (Zbirna.соm, 11.08.19).

Что же касается непосредственно содержания субботнего матча "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский", то пресса от игры, мягко говоря, не в восторге. Несмотря на три забитых мяча. Многие источники назвали этот матч между ведущими командами страны одним из худших за последние годы.

Вот что, например, пишет по этому поводу сайт "Трибуна" в материале под названием "Полтора часа безнадеги":

"…Очень плохо. И тут важно понимать, что касается это не только "Динамо", но и "Шахтера". Безусловно, есть ряд объективных причин (одна из них – у "Шахтера" все-таки новый тренер), но, если сравнивать нынешний "Шахтер" с командой хотя бы двухлетней давности, регресс довольно существенный" (Ua.tribuna.com, 11.08.19).

"Очередное "Классическое" между киевлянами и дончанами в этот раз не стало ярким зрелищем. Скорее ощущалась "битва тактик", которая оказалась фартовой для гостей. Если считать количество созданных моментов, то можно признать более-менее равновесие, однако по игре – все же небольшое преимущество у "горняков", – делится своим мнением Виталий Павлишин (Sector.depo.ua, 10.08.19).

Словом, те, кто ждет от футбола множества сабельных атак и эффектных комбинаций, вполне ожидаемо получили порцию разочарования. Ну а те, кто признает "футбольные шахматы", сосредоточились на анализе.

По мнению СМИ, несложно было предугадать, что "Динамо", как практически всегда в важных поединках, сделает ставку на контригру, "Шахтер" же получит возможность для позиционных атак.

"Сценарий этого матча был очень похож на поединок в УПЛ между этими командами год назад, когда динамовцы также глубоко играли в обороне и в итоге выиграли", – проводит аналогию Кирилл Крыжановский (Fcdynamonation.com, 11.08.19).

Кроме того, СМИ, как и после игры "Динамо" с "Брюгге", отметили, что киевляне в целом проиграли сопернику центр поля, а Хацкевич получил порцию критики не только за стиль игры, но и за замены, которые на сей раз отнюдь не усилили атаку его команды.

И снова активно обсуждалась игра Цыганкова, который по всеобщему мнению очень далек от своей лучшей формы. Это, собственно, неудивительно, если вспомнить, что лидер "Динамо" пропустил значительную часть предсезонной подготовки, а тренер "Динамо" не скрывает, что целенаправленно дает Виктору возможность набрать кондиции через игровую практику.

Тем не менее, ряд СМИ упрямо бьют в одну точку, без каких-либо скидок на объективные обстоятельства.

"Цыганков снова разочаровал, отмучавшись 60 минут. Лидер Динамо явно не готов, и это бросается в глаза. Похоже, Хацкевич пытается форсировать набор формы Цыганковым, но не в матче же с Шахтером", – пишет, например, "Спортарена" (Sportarena.com, 10.08.19).

По мнению прессы, субботняя победа "Шахтера" выглядит вполне закономерной: горняки в большинстве компонентов смотрелись сильней. Правда, тут же проводится мысль, что "Динамо" вполне могло отвоевать ничью – если бы на исходе встречи Гармаш замкнул прострел Бурды. И по поводу тренерского таланта нового рулевого горняков пресса пока что не находит поводов для восхищения:

"Каштру выезжает на старом багаже, подправив некоторые моменты – все же при Фонсеке горняки в матчах с командой Хацкевича выглядели значительно тяжелее и бледнее", – пишет, в частности, Тарас Котив (football24.ua, 10.08.19).

Главной же составляющей успеха донецкой команды в этом матче пресса считает индивидуальное мастерство ее бразильских лидеров.

Журналист "Трибуны" Андрей Сенькив восхищается Марлосом, удар которого и принес "Шахтеру" три очка:

"Йому не треба бігати. Те, що він робить в статиці й на носовичку, – чиста магія. Така на наших стадіонах – унікальна" (Ua.tribuna.com, 10.08.19).

А сайт "Команда №1" делает акцент на статистических данных InStat, согласно которым самым полезным игроком матча стал Тайсон:

"Рейтинг эффективности его игры составил 329 баллов. За 90 минут, проведенных на поле, бразилец выполнил 99 ТТД с браком в 16%. В активе Тайсона два удара по воротам, шесть острых передач и пять удачных обводок. В число лучших игроков матча также вошли Алан Патрик (312 баллов) и Тарас Степаненко (307 баллов). Самый эффективный среди представителей "Динамо" – Жерсон Родригес. Его показатель – 307 баллов" (Zbirna.com, 11.08.19).

Кстати, игра Жерсона Родригеса даже без учета цифровых выкладок наталкивает на мысль, что в его лице "Динамо" получило весьма ценного игрока.

"Дело не в том, что он забил гол, а в том, что у игрока сборной Люксембурга есть очень важное и очень редкое качество для нашего футбола, – резюмирует Кирилл Крыжановский. – Он умеет моментально разворачиваться в направлении ворот соперника после получения мяча в центре или в последний трети поля. При правильном использовании его сильных сторон, Динамо получит хорошую атакующую опцию для быстрых выпадов" (Fcdynamonation.com, 11.08.19).

ФАНТАЗИИ ЛУЧЕСКУ

Между тем, Жерсон Родригес на следующий день после игры с "Шахтером" оказался в центре очень неоднозначной ситуации.

Футболист "Динамо" посвятил забитый в ворота горняков мяч своей матери, которая ушла из жизни минувшей весной. Он выложил соответствующий пост в Инстаграм, опубликовав свою фотографию после забитого гола и сопроводив ее словами: "Мама, люблю тебя и скучаю".

И вот на это трогательное послание совершенно неадекватно отреагировал официальный аккаунт "Шахтера", опубликовавший комментарий следующего содержания: "Ты выбираешь неправильную команду".

Такая дикость со стороны пресс-службы горняков вызвала невероятно бурную реакцию в соцсетях и в электронных СМИ, буквально закипевших от возмущения. И хотя позорный комментарий спустя 15 часов был удален, едва ли этот факт и официальные извинения "Шахтера" сгладили ситуацию.

"Что думаете?", задалась риторическим вопросом "Трибуна".

Ответы напрашиваются сами собой.

Во-первых, на эту выходящую за любые моральные рамки историю просто обязан отреагировать Комитет ФФУ по этике и честной игре.

Во-вторых, приходится резюмировать, что "Шахтер" не умеет не только достойно проигрывать, но и в случае побед не способен вести себя по-джентльменски.

Это, между прочим, подтверждает не только история с Родригесом, но концовка субботнего матча на "Олимпийском", когда уже после финального свистка Тайсон ринулся выяснять отношения с Де Пеной, спровоцировав легкую потасовку.

А еще один примечательный и очень показательный факт, сопутствовавший матчу "Динамо" – "Шахтер", связан со слухами о том, что киевскую команду вот-вот возглавит… Мирча Луческу, который собирается прибыть в Киев.

"Новым главным тренером киевского "Динамо" может стать Мирча Луческу, сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor. В субботу он посетит матч киевлян со своим бывшим клубом донецким "Шахтером". Если румын даст согласие, он заменит на посту главного тренера Александра Хацкевича", – сообщила, в частности, газета "Сегодня" (Segodnya.ua, 07.08.19).

Эта новость появилась за несколько дней до дерби на НСК "Олимпийской" и буквально разлетелась по электронным страницам определенной группы СМИ. Несмотря на всю ее абсурдность.

Более того: некоторые источники тиражировали ее даже после того, как последовали опровержения. В том числе – от самого Луческу, который сообщил, что направляется в Киев всего лишь на футбол:

"Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому хочу посмотреть матч "Шахтера" с "Динамо", увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от "Динамо" – это неправда" (Football.ua, 08.08.19).

Впрочем, как выяснилось по горячим следам, Мирча на самом деле прекрасно знал, откуда вылетела эта сенсационная "утка", поскольку он сам ее и запустил.

Об этом пишет FC Dynamo Nation, который по своим румынским каналам провел расследование:

"Первоисточником информации является сам Мирча Луческу, который сообщил ее на встрече с директором издания Gazeta Sporturilor Овидиу Ионицойей. Это близкий друг Луческу, а значит информацию подали в том виде, которая выгодна тренеру" (Fcdynamonation.com, 07.08.19).

По данным FC Dynamo Nation, в данном случае Луческу преследует цель личного пиара:

"Мирча любит привлекать к себе внимание и не дает публике соскучиться и забыть о себе. Сейчас Луческу безработный и таким образом напоминает потенциальным работодателям о своем существовании" (Fcdynamonation.com, 07.08.19).

Но есть и вторая версия происхождения сюрреалистической фантазии Луческу, которая идеально вписываются в примитивную стратегию информационной войны, которую давно ведут против "Динамо" его главный конкурент и подконтрольные ему СМИ.

Тут следует вспомнить, как ровно год назад и тоже по странному стечению обстоятельств как раз перед игрой "Динамо" и "Шахтера", точно также начала раскручиваться тема отставки Хацкевича, которого дескать должен сменить Сергей Ребров.

ПШИК

Снова в центре внимания оказывается идея единого телепула на каналах "Футбол 1/2".

План, как известно, не сработал: пять из 12-ти клубов отказались сотрудничать с "Футболами". И, как уже не раз писали СМИ, не только по той причине, что коммерческое предложение этого транслятора было менее выгодно, чем то, которое сделала им компания "1+1 медиа".

Что характерно: Александр Денисов позиционирует "Футболы", как единственного официального транслятора матчей Премьер-лиги. При этом футбольные трансляции на "2+2" и "УНИАНе", которые входят в "1+1 медиа", он объявил вне закона.

"На следующие три сезона телеканалы "Футбол" приобрели права на показ матчей у Премьер-лиги. За это проголосовало большинство клубов, и мы стали официальными телетрансляторами Премьер-лиги. Ситуация у наших коллег другая. Они приобрели права в обход тендера, напрямую у части клубов. И, согласно регламентных норм Премьер-лиги, показ этих матчей на каналах наших коллег осуществляется незаконно", – цитирует Денисова Sport.ua (04.08.19).

А на днях ведущие футбольного ток-шоу "ТаТоТаке" сообщили, что Премьер-лига готова обратиться в Международный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с иском в адрес "1+1 медиа" и клубов, которые с ними сотрудничают ("Динамо", "Заря", "Десна", "Карпаты" и "Днепр-1").

Таким образом, можно предположить, что УПЛ не оставляет намерений силовым способом передать все права в руки одного транслятора.

Об этом, кстати, говорит руководитель управления спортивных проектов "1+1 media" Cтепан Щербачев, который сделал официальное заявление по поводу решения УПЛ назначить "Футболы" единственным официальным транслятором.

"Мы не принимаем всерьез заявления о каких-то неправомерных действиях. Подобные высказывания звучат просто смешно. Ведь согласно установленным правилам, решения принимаются 2/3 голосов участников…

Сегодня в пуле каналов "Футбол 1/2" семь команд, у "1+1 media" – пять. В УПЛ, сегодня, де-факто, нет 2/3 голосов за единый пул, поэтому решение было однозначно принято непрозрачным способом. И если уж мы говорим о неправомерности, то неправомерным мы считаем саму попытку Премьер-лиги без тендера и прозрачных условий передать все права на Чемпионат в одни руки" (Telekritika.ua, 06.08.19).

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Новый титульный спонсор УПЛ. В минувший четверг официальный сайт Премьер-лиги сообщил о рекламном контракте с международной букмекерской компанией Favbet, которая у нас в стране представлена брендом Favorit Sport. В связи с этим чемпионат Украины получил новую эмблему и название – Favbet Ліга. Сумма соглашения официально не названа, но как удалось выяснить журналистам "Трибуны" она составит 1,5 млн. долларов за два года.

"Таким образом, если УПЛ распределит сумму в равной степени между клубами, то команды получат в сезоне-2019/20 по 62 500 долларов. В сезоне-2020/21, когда в УПЛ будет 14 команд, – по 53 500 долларов", – сообщает источник (Ua.tribuna.com, 08.08.19).

Рекорд динамовского канала. Youtube-канал киевского "Динамо" по итогам июля набрал более двух миллионов просмотров, заняв 24-е место среди европейских футбольных клубов в рейтинге Deportes & Finanzas.

"Я ошибся: в начале июля предположил, что youtube-канал ФК "Динамо" Киев наберет за месяц не менее миллиона просмотров. На деле оказалось – два миллиона, – комментирует новость Игорь Линник. – Это 24-й результат среди европейских футбольных клубов.

2 020 000, конечно, тоже немало, но у лучшей в июле "Барселоны" – 77 600 000!!! Тогда как у "Реала", а он второй за месяц, 23 600 000... Такие показатели вполне достижимы и у нас – при переходе на работу в режиме 24-часового клубного youtube-канала. Главное – аудитория ДК глобальна, и это резервы клуба..." (Footclub.com.ua, 05.08.19).

"Футбольный клуб" так же отмечает, что канал ФК "Динамо" Киев в YouTube стабильно держится в рейтинге самых популярных официальных каналов футбольных клубов Европы и значительно опережает своих конкурентов в Украине. Это очередное подтверждение того, что киевский клуб был и остается самый популярным в стране.

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