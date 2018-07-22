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"Два особо важных момента": объяснен провал сборной Германии на ЧМ-2018

2.9тЧитать новость на украинском

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объяснил, что есть ряд причин провала его команды на чемпионате мира по футболу. Среди них - отсутствие позитивной атмосферы в коллективе.

"Есть так много разных аспектов, и у нас есть запас прочности, чтобы продолжить анализ. Два особо важных момента, которые мы уже выяснили, заключаются в отношении к игре и настроении. Нам нужно вернуть ощущения радости, веселья и страсти, связанные с игрой за сборную Германии, как на поле, так и вне его", — цитирует специалиста Немецкий футбольный союз.

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Напомним, что чемпионы мира-2014 не сумели выйти из группы на ЧМ-2018, в последнем матче позорно уступив команде Южной Кореи (0:2).

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Йоахим Лев
Место
Германия
Объект
сборная Германии по футболу
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