"Два особо важных момента": объяснен провал сборной Германии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объяснил, что есть ряд причин провала его команды на чемпионате мира по футболу. Среди них - отсутствие позитивной атмосферы в коллективе.

"Есть так много разных аспектов, и у нас есть запас прочности, чтобы продолжить анализ. Два особо важных момента, которые мы уже выяснили, заключаются в отношении к игре и настроении. Нам нужно вернуть ощущения радости, веселья и страсти, связанные с игрой за сборную Германии, как на поле, так и вне его", — цитирует специалиста Немецкий футбольный союз.

Напомним, что чемпионы мира-2014 не сумели выйти из группы на ЧМ-2018, в последнем матче позорно уступив команде Южной Кореи (0:2).