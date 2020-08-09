Два футболиста "Динамо" заразились COVID-19

У форварда киевского "Динамо" Назария Русина и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха диагностированы COVID-19, сообщает пресс-служба "бело-синих".

После того как у Русина были выявлены симптомы коронавирусной инфекции, ему был оперативно сделан соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и Вантуха.

Назарий Русин и Роман Вантух

После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными.

Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.

Кроме того, случай COVID-19 выявлен у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы "Динамо" отправлены на двухнедельный карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля врач сборной Украины по футболу и футбольного клуба "Металлист-1925" Антон Худаев умер от коронавируса.

Доктор скончался от остановки сердца в возрасте 48 лет.