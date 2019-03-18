"Думаете, мы не дрались в команде?" Легендарные футболисты "Динамо" поделились откровениями

И вновь, друзья, вашему вниманию OBOZREVATEL предлагает фрагменты из футбольных ретро-интервью. Некоторые из них были взяты более тридцати лет назад, другие – чуть позже. Этим они и интересны, особенно для болельщиков молодого поколения, которые не видели вживую игру тогдашних футбольных звезд.

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Йожеф Сабо: "Сачков" в команде никто не жаловал

- Это правда, что порой в перерыве матча, который складывался неудачно для "Динамо", некоторых нерадивых игроков старшие партнеры могли проучить едва ли не кулаками?

- Ну, до кулаков дело доходило не всегда, но рассказать, "кто есть кто" – могли… "Сачков", если они вдруг находились, никто не жаловал. Приведу такой пример: было это при Маслове, и мы, играя в Москве против "Спартака", проигрывали после первого тайма со счетом 0:2… Заходим в перерыве в раздевалку, я сразу же отодвигаю "Деда" в сторону и… как выдал всем!.. Меня поддержал Щегольков, включился в "беседу" Вася Турянчик… Во втором тайме мы "Спартак" просто разорвали – 3:2!.. В той нашей классной команде таких "учителей" было немало: и Вася мог "рассказать" кому угодно, и "Щегол", если требовалось, мог не только любому чисто по-одесски "вывернуть душу", но и силу применить, и Серебряников… Думаете, мы не дрались в раздевалке?.. И не потому, что кто-то кого-то не любил – мы хотели играть и побеждать. Наверное, это было свидетельством командного характера.

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Владимир Ануфриенко: "После ничьей с "Торпедо" в Москве народ не простил бы нам упущенное чемпионство"

- В 1961 году многое решила безукоризненная игра Олега Макарова, который стал своеобразной "палочкой-выручалочкой" команды. А если бы вы видели, что он вытворял в Тбилиси, когда грузины нас буквально не выпускали из штрафной. Олег стоял "насмерть"! А тут еще Андрюша Биба метров с тридцати положил им штрафничок – он много в том году забивал издали – и мы победили… А потом на своем поле нам удалось победить и основного соперника – московское "Торпедо"… Во втором круге мы играли еще лучше и, когда сумели в Москве, проигрывая 0:1, вырвать у "Торпедо" ничью благодаря "золотому" голу в падении через себя нашего центрального защитника Васи Турянчика, прибежавшего на помощь нападающим, стало ясно, что если мы не станем чемпионами, народ нам этого уже не простит!

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Олег Макаров: "Такого, что было после матча с "Авангардом", нигде и никогда мы больше не видели"

- Олег, когда 17 октября 1961 года сразу же по окончании матча с харьковским "Авангардом", который завершился нулевой ничьей, диктор по стадиону сообщил, что в Ташкенте московские торпедовцы совершенно неожиданно уступили "Пахтакору" 0:1, что вы ощутили? Ведь "Динамо" впервые стало чемпионом огромной страны, причем сделало это досрочно…

- Когда диктор киевского стадиона сообщил сенсационную новость, и всем стало ясно, что наша команда – чемпион, на трибунах стало твориться что-то невообразимое. Очевидно, каждый из нас, победителей и присутствующих, запомнят эту картину на всю жизнь. Нигде и никогда ничего подобного мы не видели… Будто по чьей-то команде над трибунами запылали самодельные файеры – болельщики зажгли газеты, в воздух полетели припасенные заранее ракеты… Возгласы, объятия, поцелуи совсем незнакомых людей… Нас качают, несут на руках вдоль трибун… Десятки тысяч людей, скандируя "Динамо – чемпион!", отправляются со стадиона на Крещатик. Народ гулял допоздна!

Начальство разрешило нам торжественно отпраздновать этот памятный день, и мы с удовольствием открыли несколько бутылок шампанского. Пробки летели в потолок, за праздничным столом было весело и шумно… Мы долго вспоминали каждый матч, каждый эпизод, только в тот момент, наверное, понимая, как много набирается воспоминаний, и удивляясь, какие трудности пришлось пережить.

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Юрий Войнов: "Лобановский пошел дальше своих учителей"

- Даже по прошествии стольких лет я не могу ничего двусмысленного сказать о тренерах, с которыми работал в "Динамо": все они – великие специалисты, и достойны самой высокой оценки! Каждый из них был человеком творческим: Ошенков, наверное, первым из советских тренеров понял, что двух полузащитников для продуктивной работы в центре поля маловато, и начал выстраивать фундамент будущей "бразильской системы"… Соловьев сумел объяснить футболистам, что такое игровая дисциплина, приучил молодых ребят к самоотверженному труду на тренировках, получил возможность оперировать большой группой техничных футболистов, продвинул дальше разработки Ошенкова… Что касается Маслова, то именно с его появлением в Киеве началась славная эпоха клуба. Виктор Александрович своей деятельностью в "Динамо" подвел итоги и организационно завершил работу, которую до него начали Ошенков и Соловьев… А вот Лобановский пошел намного дальше своих учителей, развил их идеи относительно организации не только тренировочного процесса и самой игры, но и футбольного дела в целом.

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Александр Шпаков: "Заряженные "бациллой" Маслова, готовы были "переехать" кого угодно"

- Как Виктор Маслов настраивал команду на матч?

- У него была довольно оригинальная способность настраивать футболистов. К примеру, играли мы с "Селтиком". "Дед" объявил состав, сделал установку на матч, объяснил каждому его функции на поле в этой игре. А перед выходом из раздевалки как закричит: "Вы должны быть сегодня сильными, как львы, быстрыми, как олени, злыми, как тигры" – и как ударит со всей силы кулаком по столу! "Исполняйте все то, что я сегодня от вас требую", – и после этих слов мы вышли на поле по-спортивному злыми, заряженные "бациллой" Маслова. Игроки середины поля Сабо, Турянчик, Медвидь, Серебряников готовы были "переехать" кого угодно. И побеждали!

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