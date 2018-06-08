УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Российские организаторы ЧМ-2018 хотят устроить фанатские бойни

2.9тЧитать новость на украинском

МИД Британии не пустит порядка двух тысяч своих агрессивно настроенных футбольных хулиганов на период ЧМ-2018 в Россию и соседние государства. Ведомство предоставило соответствующий документ в Палату общин.

Новости
"Ряд штрафных санкций": ФИФА жестко обломала оккупантов в Крыму с ЧМ-2018

"Под руководством подразделения футбольной полиции Великобритании по всей стране ведётся работа с целью помешать потенциальным правонарушителям приехать в Россию и соседние с ней страны. На территории Англии и Уэльса соответствующие запреты действуют в отношении порядка 1800 человек", — приводит выдержку из документа RT.

В свою очередь, обвиняемая США в шпионаже россиянка Анна Чапман и член исполнительного комитета Российского футбольного союза, зампред госдумы РФ Игорь Лебедев предложили сделать бои между футбольными фанатами легальным действом.

Новости
Из-за аннексии Крыма: еще одна страна бойкотирует ЧМ-2018 в России

"Мы все должны понять, что есть вещи, которые мы не можем избежать. Наши фанаты - бойцы, но не хулиганы. И фан-бои можно превратить в спорт... Мы можем вводить правила и проводить соревнования", - цитирует Лебедева Dailymail.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское правительство не смогло запретить показ матчей ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги