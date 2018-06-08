Российские организаторы ЧМ-2018 хотят устроить фанатские бойни

МИД Британии не пустит порядка двух тысяч своих агрессивно настроенных футбольных хулиганов на период ЧМ-2018 в Россию и соседние государства. Ведомство предоставило соответствующий документ в Палату общин.

"Под руководством подразделения футбольной полиции Великобритании по всей стране ведётся работа с целью помешать потенциальным правонарушителям приехать в Россию и соседние с ней страны. На территории Англии и Уэльса соответствующие запреты действуют в отношении порядка 1800 человек", — приводит выдержку из документа RT.

В свою очередь, обвиняемая США в шпионаже россиянка Анна Чапман и член исполнительного комитета Российского футбольного союза, зампред госдумы РФ Игорь Лебедев предложили сделать бои между футбольными фанатами легальным действом.

"Мы все должны понять, что есть вещи, которые мы не можем избежать. Наши фанаты - бойцы, но не хулиганы. И фан-бои можно превратить в спорт... Мы можем вводить правила и проводить соревнования", - цитирует Лебедева Dailymail.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское правительство не смогло запретить показ матчей ЧМ-2018.