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/Новости футбола

Донецкий клуб вышвырнули из Премьер-лиги

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Донецкий "Олимпик" не был аттестован соответствующим комитетом Украинской ассоциации футбола (УАФ), и не допущен к участию в розыгрыше Премьер-лиги будущего сезона.

Об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин. "Очень обидно, что люди в федерации не сдержали свое слово. Они обещали, что дисквалификация молодежных команд никак не заденет первую команду. Людей, которые сейчас финансирует футбол, не так много. Их надо держать в партнерах, а не уничтожать. Поэтому федерация – это вредитель украинского футбола. Если нам таки не выдадут аттестат, то я дам много информации – будет интересно", – приводит слова босса "олимпиков" Tribuna.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прекратила существование Федерация футбола. Вместо нее была зарегистрирована новая организация.

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Тема
Премьер-лига Украины
Тег
ФК Олимпик Донецк
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Добро пожаловать в РФПЛ)))
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