Главная Новости
17 октября • обновлено в 22:05
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

До конца года: "Динамо" понесло существенную потерю

2.3т Читать материал на украинском

Вратарь "Динамо" Денис Бойко перенес операцию на спине по удалению межпозвоночной грыжи и в этом году уже не сыграет, сообщает у себя в Telegram-канале журналист Кирилл Крыжановский.

Эту же информацию подтвердил у себя в Twiiter журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас.

Новости
Михайличенко не пускали в раздевалку "Динамо" на матче Лиги Европы

Как сообщал OBOZREVATEL , 3 октября Бойко, который должен был выйти в основе киевлян на матч Лиги Европы с "Лугано", получил травму на разминке.

Главный врач первой команды "Динамо" Леонид Миронов 5 октября заявлял, что восстановление займет от 7 до 10 дней.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Персона
Денис Бойко
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel