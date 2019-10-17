До конца года: "Динамо" понесло существенную потерю

Вратарь "Динамо" Денис Бойко перенес операцию на спине по удалению межпозвоночной грыжи и в этом году уже не сыграет, сообщает у себя в Telegram-канале журналист Кирилл Крыжановский.

Эту же информацию подтвердил у себя в Twiiter журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас.

У воротах Динамо в найближчих матчах не слід чекати Бойка. Ден скористався клубною паузою і видалив спинну грижу, яка дошкуляла останнім часом. А от його партнеру Бурді разом з передніми оперували ще й бокові зв’язки коліна. І це, на жаль, відтягує процес реабілітації. — Igor Burbas (@iburbas) October 16, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL , 3 октября Бойко, который должен был выйти в основе киевлян на матч Лиги Европы с "Лугано", получил травму на разминке.

Главный врач первой команды "Динамо" Леонид Миронов 5 октября заявлял, что восстановление займет от 7 до 10 дней.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!