"До блевотни!" Экс-игрок "Динамо" рассказал об "издевательствах" Михайличенко

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко во время своей работы с командой 10 лет назад давал подопечным невероятные физические нагрузки.

Об этом рассказал бывший футболист "бело-синих" Марис Верпаковскис. По его словам, футболистам приходилось крайне нелегко в первых матчах.

Алексей Михайличенко ФК "Динамо" Киев

"Когда сезон начинался, все тренировки были с мячами. Без мячей мы не бегали. Но предсезонная подготовка – столько я, наверное, не бегал никогда в жизни. Нагрузка была очень большая, ее пройти было очень тяжело. До блевотни! До сих пор мне иногда в кошмарах снится, сколько надо было бегать. Зато потом в сезоне я чувствовал себя очень хорошо. И в такой форме, как тогда в "Динамо", я никогда не был. Мы входили в сезон тяжело, но потом набирали", – цитирует Верпаковскиса "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" разгромило полтавскую "Ворсклу" в 8-м туре Премьер-лиги.

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