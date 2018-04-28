"ДНР" вырезала символ "Шахтера" с "Донбасс Арены": стали известны подробности

Инсталляцию с английской аббревиатурой FCSD (Football Club Shakhtar Donetsk) футбольного клуба "Шахтер", которая была вывезена с территории "Донбасс Арены", террористы "ДНР" пообещали отремонтировать и вернуть.

"Символ футбольного клуба "Шахтер", который расположен в парковой зоне стадиона, демонтирован для реставрации", - сообщает "пресс-служба" "администрации Донецка".

Там уточнили, что после того, как инсталляция будет восстановлена, ее вернут на место. Точная дата возвращения не известна.

Поясняется, что аббревиатура FCSD, которую установили в парке "Донбасс Арены" в 2012 году была изувечена вандалами и потеряла свой прежней вид.

Как сообщал "Обозреватель", дончане впали в уныние из-за состояния "Донбасс Арены".