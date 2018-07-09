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Чемпионат мира 2018
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"Для моих друзей из Украины": экс-динамовец отреагировал на отчисление из сборной Хорватии

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Бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич объяснил ставший скандальным ролик после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 тем, что хотел поблагодарить украинцев за поддержку.

Комментируя свое отчисление из тренерского штаба национальной команды, Вукоевич подчеркнул, что видео не несло политического характера. "Я понимаю и уважаю решение хорватской федерации футбола. Мои заявления не несли какого-либо политического подтекста, и я хотел только поблагодарить моих друзей в Украине за их поддержку и поблагодарить мой клуб "Динамо" (Киев) за то, что он разрешил мне участвовать в чемпионате мира", – цитирует скаута "бело-синих" пресс-служба Хорватского футбольного Союза (HNS).

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При этом он принес извинения российской стороне. "Я понимаю, что мои заявления, к сожалению, могли быть истолкованы по-разному, за что мне жаль. Я прошу прощения у российской общественности, если она так поняла мои заявления", – подчеркнул Вукоевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Хорватии Домагой Вида и тренер команды Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией на ЧМ-2018 Украине. ФИФА вынесла предупреждение игроку за выкрик "Слава Украине!".

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Объект
сборная Хорватии по футболу
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