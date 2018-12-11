МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

''Для кого играть?'' В сети появилось видео с легендарным интервью Лобановского

2.2тЧитать материал на украинском

После того, как несколько матчей подряд в украинской Премьер-лиге ставится антирекорд посещаемости, в сети вспомнили легендарные слова Валерия Лобановского. Интервью, ставшее настоящей классикой, великий мэтр дал в январе 2002 года во время большой встречи с журналистами.

"Мы играли для зрителей, приходило по 70-80 тысяч. А сейчас мы не несем никакой ответственности перед теми 2 тысячами, которые собираются на наших матчах. Люди, которые не ходят на футбол, которые только читают о происходящем, с моей точки зрения, не могут вообще говорить о футболе. Театры не могут быть пустыми — для кого играть, зачем выкладываться?", — задал риторический вопрос тренер.

Новости
Шедевр Шевченко! В сети вспомнили лучший гол легендарного украинца

Ранее в интернете появилось редкое видео из самолета с футболистами киевского "Динамо", которые в 1999 году летели в Италию на товарищеский матч с "Миланом".

"Шевченко, Ребров и Белькевич играют в карты. Хацкевич отдыхает. Лужный размышляет о жизни. Михайленко читает новости. Большое "Динамо" Лобановского", — говорится в описании под роликом.

Персона
Валерий Лобановский
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
Перефразируя Ювенала можно сказать: когда у народа будет хлеб,ему захочется зрелищ...Основной массе сейчас не до футбола.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги