''Для кого играть?'' В сети появилось видео с легендарным интервью Лобановского

После того, как несколько матчей подряд в украинской Премьер-лиге ставится антирекорд посещаемости, в сети вспомнили легендарные слова Валерия Лобановского. Интервью, ставшее настоящей классикой, великий мэтр дал в январе 2002 года во время большой встречи с журналистами.

"Мы играли для зрителей, приходило по 70-80 тысяч. А сейчас мы не несем никакой ответственности перед теми 2 тысячами, которые собираются на наших матчах. Люди, которые не ходят на футбол, которые только читают о происходящем, с моей точки зрения, не могут вообще говорить о футболе. Театры не могут быть пустыми — для кого играть, зачем выкладываться?", — задал риторический вопрос тренер.

Ранее в интернете появилось редкое видео из самолета с футболистами киевского "Динамо", которые в 1999 году летели в Италию на товарищеский матч с "Миланом".

"Шевченко, Ребров и Белькевич играют в карты. Хацкевич отдыхает. Лужный размышляет о жизни. Михайленко читает новости. Большое "Динамо" Лобановского", — говорится в описании под роликом.