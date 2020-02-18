Дискриминация? Луческу не дали работу из-за его возраста

Экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу не подошел руководству стамбульского "Бешикташа", которое рассматривало его в качестве кандидатуры спортдиректора клуба, из-за преклонного возраста.

Мирча Луческу Sport Pictures

Как сообщает турецкое издание Sabah, Луческу вел переговоры с "Бешикташем" о будущем трудоустройстве, однако клуб из Стамбула засомневался в кандидатуре румынского специалиста. Главная причина этого – опасение работодателя, что возраст 74-летнего Луческу вызовет трудности в вопросе долгосрочных планов клуба.

Впрочем, отмечается, что окончательного решения боссы "Бешикташа" еще не приняли.

Напомним, Мирча Луческу работал в "Шахтере" с 2004-го по 2016 год. После этого он возглавлял российский "Зенит" (2016–2017) и сборную Турции (2017–2019).

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирчу Луческу называли в числе претендентов на должность главного тренера сборной Румынии – потенциального соперника украинцев в финальной части Евро-2020.

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