"Динамо" – "Заря": смотреть онлайн видеотрансляцию битвы за Лигу чемпионов

"Динамо" и "Заря" встречаются в четвертый раз в сезоне УПЛ. ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" в четверг, 16 июля, встретятся на НСК "Олимпийский" в центральном матче 31-го тура Премьер-лиги.

Команды ведут борьбу за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Динамо – Заря. Время начала 0 19:00.

Отметим, что луганчане опережают столичный коллектив на одно очко. В свою очередь "Динамо" на столько же пунктов идет выше черниговской "Десны", которая в 31-м туре сыграет дома с "Александрией", а завершит чемпионат битвой с "Зарей".

Команды Алексея Михайличенко и Виктора Скрипника провели в нынешнем розыгрыше УПЛ три игры – соперники обменялись гостевыми победами (1:2 в Киеве и 1:3 в Запорожье) и один раз завершили матч ничьей 2:2.

Премьер-лига Украины. 31-й тур

Киев, НСК "Олимпийский". 19:00

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Виталий Романов

"Динамо" (Киев) – "Заря" (Луганск) – 0:0

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матч с "Зарей" футболистов "Динамо" закрыли на базе.