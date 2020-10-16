"Динамо" заинтересовалось австралийским футболистом – СМИ

Киевское "Динамо" проявляет серьезный интерес к центральному защитнику "Сиднея" и юношеской сборной Австралии Антону Млинаричу.

Как сообщает издание The World Game, 18-летний футболист еще не провел ни одного матча за взрослую команду, но попал на радары украинской команды благодаря Милошу Нинковичу, который на протяжении девяти лет выступал за "Динамо", а сейчас является звездой "Сиднея".

Австралийский клуб разрешил Млинаричу отправиться в двухмесячную аренду в Киев. Если защитнику удастся хорошо проявить себя на просмотре в октябре и ноябре, то украинский клуб подпишет с ним контракт и заплатит "Сиднею" за его трансфер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Динамо" официально объявило о подписании трех футболистов.