"Динамо" и "Шахтер" победно начали новый сезон Премьер-лиги

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" победно стартовали в новом розыгрыше чемпионата Украины по футболу. Главные претенденты на победу в Премьер-лиге открыли сезон играми с полтавской "Ворсклой" и черниговской "Десной", которые фавориты завершили выигрышами всухую.

ФК "Шахтер"

Столичная команда на своем поле вынуждена была провести игру с "Ворсклой" при пустых трибунах. Это не помешало подопечным Александра Хацкевича доминировать на протяжении всего матча и добыть минимальную победу – 1:0. Единственный мяч на свой счет записал игрок полтавской команды Ардин Даллку, который поразил собственные ворота после попытки ударить форварда "Динамо" Артема Беседина.

"Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава) 1:0

Гол: Ардин Даллку 34 (автогол) "Динамо": Денис Бойко - Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Николай Морозюк - Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 75), Виталий Буяльский - Беньямин Вербич, Виктор Цыганков - Артем Беседин "Ворскла": Богдан Шуст - Вадим Сапай, Ардин Даллку, Александр Чижов, Игорь Пердута - Сандро Кобахидзе (Гегам Кадимян 71), Владимир Чеснаков, Дмитрий Кравченко (Артем Габелок 82), Павел Ребенок - Владислав Кулач (Марьян Мысык 64) - Юрий Коломоец Предупреждения: Николай Морозюк 39 - Александр Чижов 37, Дмитрий Кравченко 46, Сандро Кобахидзе 49, Владислав Кулач 63, Владимир Чеснаков 82, Марьян Мысык 84

В свою очередь "Шахтера" стартовый поединок чемпионата провел в Чернигове против дебютанта Премьер-лиги "Десны". "Горняки" после поражения от "Динамо" в Суперкубке были настроены решительно. Подопечные Фонсеки не оставили шансов соперники. Усилиями Жуниора Мораеса и Марлоса "оранжево-черные" добыли три очка – 2:0.

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

"Десна" (Чернигов) - "Шахтер" (Донецк) 0:2

Голы: Мораес 31, Марлос 55 "Десна": Литовка - Мостовой, Братков, Гитченко, Люлька - Коберидзе (Старенький 72) - Волков, Огиря, А. Фаворов (Хльобас 46), Д. Фаворов - Филиппов (Ковпак 81) "Шахтер": Пятов - Матвиенко, Ракицкий, Хочолава, Данченко - Степаненко, Патрик (Майкон 62) - Фернандо (Тайсон 60), Коваленко (Дентиньо 76), Марлос - Мораес Предупреждения: Коберидзе 45+1 - Патрик 24, Ракицкий 90+1

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты киевского "Динамо" устроили бойкот бывшему игроку команду Жуниора Мораесу из-за перехода в "Шахтер".