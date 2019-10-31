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31 октября • обновлено в 09:26
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"Динамо" в историческом матче обыграло "Шахтер" в Кубке Украины: спортивные итоги 30 октября

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Киевское "Динамо" впервые в истории выбило донецкий "Шахтер" из розыгрыша Кубка Украины, а Владимир Кличко сделал сенсационное заявление о камбэке.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 30 октября.

Кроме того, появились данные о подкупе Россией членов ФИФА из-за ЧМ-2018. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Кубок Украины по футболу Динамо - Шахтер WTA
Персоны
Элина Свитолина Тарас Степаненко Сергей Сидорчук
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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