"Динамо" в историческом матче обыграло "Шахтер" в Кубке Украины: спортивные итоги 30 октября

Киевское "Динамо" впервые в истории выбило донецкий "Шахтер" из розыгрыша Кубка Украины, а Владимир Кличко сделал сенсационное заявление о камбэке.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 30 октября.

Кроме того, появились данные о подкупе Россией членов ФИФА из-за ЧМ-2018. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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