"Динамо" сравнялось с "Шахтером" по числу трофеев

Обыграв в финале Кубка Украины на харьковском ОСК "Металлист" полтавскую "Ворсклу", киевское "Динамо" стало 12-кратным обладателем Кубка Украины.

Таким образом столичная команда сравнялась с "Шахтером" по числу выигранных трофеев в независимой Украине – по 35 титулов.

Кроме успеха в Кубке Украины, "Динамо" 15 раз выиграло чемпионат Украины и 8 раз Суперкубок Украины.

У "Шахтера" 13 чемпионств. Также в активе "горняков" 13 Кубков, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладатель Кубка Украины определился лишь в серии послематчевых пенальти. Поединок завершился с общим счетом 8:7.

Позже был опубликован видеообзор игры.